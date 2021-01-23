МВД проведёт проверку в связи с организацией провокаций штабами Навального

https://static.news.ru/photo/ee61fa0c-5cc3-11eb-8a49-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

МВД намерено провести доследственную проверку действий руководителей региональных штабов оппозиционера Алексея Навального, которые приглашают несовершеннолетних к участию в несанкционированных митингах 23 января.

В правоохранительные органы поступает информация, что руководители региональных штабов Навального получили от своих соратников, находящихся как внутри, так и за пределами России, в частности, Ивана Жданова и Леонида Волкова, указание максимально задействовать молодых, в том числе несовершеннолетних, граждан на несанкционированных акциях в регионах Российской Федерации, по имеющимся данным, путём распространения в их среде заведомо ложной информации, — сообщается на сайте МВД.

В министерстве заявили, что руководители штабов организовывают провокации и насильственные действия. Проверку будет проводить профильное подразделение МВД России.

Акцентировано внимание на широком освещении данных действий в социальных медиа с дальнейшим тиражированием в оппозиционных и иностранных СМИ, — заявили в пресс-службе министерства.

В МВД рассказали, что в социальной сети TikTok появились видеоролики с молодыми людьми в форменном обмундировании сотрудников полиции, которые заявили о поддержке несанкционированной акции. В роликах они говорят о нежелании продолжать службу в органах внутренних дел. Эти видео являются фейками, а их участники не имеют отношения к силовым структурам.

Некоторые из них уже принесли извинения, которые вы наверняка видели в соцсетях, — отметили в МВД.

Ранее Мещанский суд Москвы отправил сотрудника ФБК Георгия Албурова (фонд признан Минюстом иностранным агентом) под административный арест. Его задержали на Ленинградском вокзале. Был составлен протокол по статье 20.2 КоАП «Нарушение порядка проведения митинга» за призывы прийти на акцию 23 января.

До этого силовики задержали юриста ФБК Любовь Соболь — за призывы прийти на несанкционированные акции её оштрафовали на 250 тысяч рублей по части 8 статьи 20.2 КоАП «Повторное нарушение порядка проведение митинга», а также пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш, ей назначили девять суток административного ареста.

Как писал NEWS.ru, во Владивостоке арестовали координатора штаба Навального Екатерину Ведерникову. Она проведёт в СИЗО трое суток из-за призывов участвовать в несанкционированной протестной акции в поддержку Навального.