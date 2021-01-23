Сотрудника ФБК Георгия Албурова арестовали на десять суток

https://static.news.ru/photo/c42e78c8-5cc3-11eb-91d8-fa163e074e61_660.jpg Георгий Албуров Фото: alburov/twitter.com

Мещанский суд отправил сотрудника ФБК Георгия Албурова (Минюст признал фонд иностранным агентом) под административный арест. Об этом он сам сообщает на своей странице в Twitter.

Судья внезапно говорит, что я всё-таки смог организовать митинг без указания времени, даты, места, города, страны и планеты, на которой он будет происходить. Какой я молодец! <...> Мне дали арест на десять суток, — написал он.

Албурова задержали вчера на Ленинградском вокзале. На него составили протокол по статье 20.2 КоАП «Нарушение порядка проведения митинга» за призывы прийти на акцию 23 января. Также были задержаны юрист ФБК Любовь Соболь и пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

Ранее NEWS.ru писал о том, что пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш арестовали на девять суток.