Сторонница Навального во Владивостоке арестована на трое суток

https://static.news.ru/photo/3af09ab8-5cba-11eb-84b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Московский городской суд/facebook.com

Координатор штаба Навального во Владивостоке Екатерина Ведёрникова была арестована на трое суток из-за призывов к участию в несанкционированной протестной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Решение об аресте сторонницы основателя ФБК (признана российскими властями иностранным агентом) принял Первореченский районный суд Владивостока.

Назначен арест — трое суток, — сообщила представляющая её интересы адвокат Полина Сидельникова.

Ранее первый замглавы МВД Александр Горовой предупреждал, что в России планируют привлекать к ответственности всех, кто в Интернете или очно призывает людей участвовать в незаконных митингах и протестных акциях.

NEWS.ru сообщал, что 21 января были задержаны сотрудники ФБК Любовь Соболь и Георгий Албуров. Им также вменяют призывы к участию в несанкционированной акции. Также 22 января была арестована пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, она проведёт в заключении девять суток.

Алексей Навальный вернулся из Германии в Россию 17 января. Его самолёт в аэропорт Внуково приехали встречать активисты и журналисты, однако лайнер перенаправили в аэропорт Шереметьево. Сразу по прибытии в аэропорту он был задержан на паспортном контроле. Силовики не пустили с ним адвоката, так как она успела пересечь российскую границу, получив соответствующий штамп в паспорте. Во ФСИН пояснили, что оппозиционера задержали за отказ исполнять требования суда и из-за уклонения от контроля уголовно-исполнительной инспекции — он не отмечался в российской полиции, когда лечился в Германии после отравления. Ему могут заменить условный срок по делу «Ив Роше» на реальный.

18 января в актовом зале отделения полиции в Химках прошло заседание суда, на котором Навального арестовали на 30 суток. Адвокату сообщили о заседании прямо перед его началом. Проведение процесса в полицейском отделении суд объяснил необходимостью допустить журналистов к его освещению, однако в отделение попали сотрудники только некоторых изданий, писал NEWS.ru.