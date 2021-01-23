Суд оштрафовал Любовь Соболь за призывы прийти на акцию 23 января

https://static.news.ru/photo/8891cf8c-5cbd-11eb-b75a-fa163e074e61_660.jpg Любовь Соболь Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Симоновский суд оштрафовал юриста ФБК Любовь Соболь. Об этом сообщает её адвокат Владимир Воронин.

Наказание Любови в размере 250 000 рублей, — написал он.

Любовь Соболь была задержана накануне, на неё был составлен протокол по ч. 8 статьи 20.2 КоАП «Повторное нарушение порядка проведения митинга» за призывы участвовать в акции 23 января. Адвокат Соболь Владимир Воронин утверждает, что повторности по этой статье у его доверительницы быть не может: все штрафы за предыдущие митинги она оплатила больше года назад. Также, по его словам, Соболь не могут отправить под арест, так как у неё есть маленький ребёнок.

Накануне также были задержаны ещё двое сотрудников ФБК (Минюст признал фонд иностранным агентом) — Кира Ярмыш и Георгий Албуров. Решение по Ярмыш уже вынес Савёловский суд, ей назначили девять суток административного ареста.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Любови Соболь грозит штраф до 300 тысяч рублей.