Толстой заявил, что ПАСЕ не примет резолюций по Навальному

https://static.news.ru/photo/dfa850da-5cb7-11eb-a99a-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/ParliamentaryAssembly

В Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) пройдут дебаты о задержании российского оппозиционного политика Алексея Навального, арестованного на 30 суток. Однако обсуждения этой темы перейдут в категорию текущих из категории срочных. И по их итогам не будет принято каких-либо резолюций. Об этом на своей официальной странице в социальной сети написал вице-спикер Госдумы Пётр Толстой.

Он отметил, что российская сторона на заседании бюро ПАСЕ, на котором обсуждалась повестка январской сессии, добилась перевода дебатов о Навальном в категорию текущих. Толстой посчитал, что это событие является «первым шагом на пути к нормальному диалогу».

Это значит, что по итогам дебатов не будет принято никакой резолюции, а вся идея в очередной раз обвинить Россию в нарушении прав человека и угнетении несчастного блогера, а также ввести в связи этим какие-либо санкции просто проваливается, — написал вице-спикер нижней палаты парламента в Facebook.

Оппозиционер был арестован 18 января на 30 суток, на следующий день после прилёта из Германии. ФСИН сообщила, что находящийся под условным сроком Навальный уклонялся от контроля уголовно-исполнительной ответственности и отказывался исполнять требования суда. Сейчас он находится в спецблоке «Матросской Тишины».

Как ранее передавал NEWS.ru, министры иностранных дел стран Евросоюза обсудят ситуацию с арестом российского оппозиционера Алексея Навального после возвращения на родину и возможную реакцию стран Европы на инцидент на саммите 25 января.