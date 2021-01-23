МИД Венгрии осудил ЕС за призывы не работать с Москвой из-за Навального

https://static.news.ru/photo/428ffb86-5d3e-11eb-9bce-fa163e074e61_660.jpg Петер Сийярто Фото: Serhii Hudak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что считает двойными стандартами призывы европейских политиков отказаться от сотрудничества с Россией из-за ареста Алексея Навального.

По мнению главы венгерского МИД, такие призывы «в большинстве случаев являются лицемерием». На самом деле страны Западной Европы не станут отказываться от взаимовыгодного взаимодействия с Москвой, сказал Сийярто в интервью РБК.

Всё это не повлияет ни на двустороннее сотрудничество России и Венгрии, ни на двустороннее сотрудничество России и любой западноевропейской страны в целом, — сказал он.

Таким образом Сийярто прокомментировал резолюцию Европарламента, в которой содержится призыв к государствам ЕС свернуть совместные проекты с Москвой.

Присмотритесь внимательнее и увидите: многие страны, которые жёстче всех критикуют Россию, имеют тут самый прибыльный бизнес, — заявил глава МИД Венгрии, назвав такой подход «двойными стандартами».

По словам министра, в ходе визита в Москву 22 января он не касался вопроса задержания Навального. Сийярто полагает, что это внутреннее дело России, которое не должно мешать «очень важным делам», которые привели его на переговоры в Россию. Среди этих дел Сийярто выделил намерение достичь с Москвой соглашения по закупке вакцины от коронавируса, чтобы в кратчайшие сроки начать спасать жизни людей.

Я приехал, чтобы договориться о продлении контракта, позволяющего нам закупать газ у России, на которую приходится 85% всего импорта газа. Есть крайне важные вопросы, требующие обсуждения на двустороннем уровне, и внутренние дела России — не часть этой повестки, — сказал глава МИД Венгрии.

Как сообщал NEWS.ru, ранее новый лидер партии Христианско-демократический союз (ХДС) в Германии Армин Лашет заявил, что строительство «Северного потока — 2» не имеет никакого отношения к ситуации с блогером Алексеем Навальным. ХДС в данный момент является правящей партией в стране, а Лашет — потенциальный преемник Ангелы Меркель на посту канцлера.

Перед этим европейский чиновник, знакомый с ходом переговоров в ЕС, заявил, что ни одна страна — участница Евросоюза не предложила ввести санкции против России из-за ареста оппозиционного политика Алексея Навального.