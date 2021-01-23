Берлин: реализация «Северного потока — 2» не имеет отношения к Навальному

https://static.news.ru/photo/f1988eea-5d02-11eb-9497-fa163e074e61_660.jpg Фото: nord-stream2.com

Новый лидер партии Христианско-демократический союз (ХДС) в Германии Армин Лашет заявил, что строительство «Северного потока — 2» не имеет никакого отношения к ситуации с блогером Алексеем Навальным. ХДС в данный момент является правящей партией в стране, а Лашет — потенциальный преемник Ангелы Меркель на посту канцлера.

Политик сообщил, что разделяет официальную позицию действующего правительства своей страны.

Нападение на Алексея Навального следует осудить самым решительным образом. <...> Но вопрос, будет ли газ поступать к нам по суше или по морю, не зависит от этого, — такое заявление Лашет сделал в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Он призвал российские власти отпустить Навального и призвал учитывать «геостратегические интересы Украины». При этом, отметил глава ХДС, Германия предприняла для защиты Киева все необходимые меры.

Как писал ранее NEWS.ru, Европарламент в четверг рассмотрел и принял резолюцию с требованием остановить строительство «Северного потока-2». Глава фракции Европейской народной партии Манфред Вебер сообщил, что газопровод — это ещё одна прекрасная возможность надавить на Москву.