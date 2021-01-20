Европарламент в четверг обсудит судьбу «Северного потока – 2»

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Европарламент в четверг рассмотрит резолюцию с требованием остановить строительство «Северного потока-2». Против России могут ввести очередной пакет санкций из-за ареста блогера Алексея Навального.

Ограничительные меры могут коснуться физических и юридических лиц, принимавших непосредственное участие в аресте и заключении Навального, пишет Spiegel.

<...> А также тех [коснутся санкции], кто несет ответственность за нападения на членов оппозиции, российских олигархов, членов ближайшего окружения президента Путина и СМИ, — сказано в статье.

Глава фракции Европейской народной партии Манфред Вебер сообщил изданию, что газопровод — это ещё одна прекрасная возможность надавить на Москву.

Резолюцию готовы поддержать члены разных фракций: консерваторы, социал-демократы, либералы, зелёные. Впрочем, даже если её примут, документ будет рекомендательным, последнее слово за Берлином.

Как писал ранее NEWS.ru, информация о том, что Европарламент собирается в очередной раз надавить на Германию и другие страны — участницы проекта, появилась 20 декабря. В тексте резолюции говорится, что ЕС «не должен стать местом радушного приёма для российских богатств с неясным происхождением».