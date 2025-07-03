В ГД рассказали, как повлияет на СВО отсутствие комплексов Patriot

Не стоит преувеличивать значение отмены поставки американских боеприпасов для украинских средств противовоздушной обороны (ПВО), заявил в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Александр Бородай. При этом он подчеркнул, что ПВО — очень важный элемент современных военных конфликтов.

Больше всего этот элемент действенен в тылу, поскольку все эти бесконечные комплексы Patriot охраняют прежде всего в значительной степени экономическую, политическую, транспортную инфраструктуру противника, — сказал он.

По мнению депутата, без комплексов Patriot Киеву будет намного сложнее. Вместе с тем Бородай отметил, что американские системы — не единственные системы ПВО, имеющиеся в распоряжении Вооруженных сил Украины.

У них есть европейские системы ПВО, и европейцы, которые их поддерживают активно, они будут стремиться заменить выбывающие элементы американской системы ПВО, у них же есть какой-то запас ракет, — заявил парламентарий.

По его словам, европейские страны будут стремиться заменить американские системы своими. Эти системы «тоже вполне себе эффективные», обратил внимание депутат.

Бородай отметил, что Россия уже нанесла ущерб украинской инфраструктуре и понизила боевые возможности Украины, а с отсутствием комплексов Patriot этот эффект будет еще сильнее. Однако просчитать, насколько это снизит боевой потенциал ВСУ «до такого уровня, чтобы они окончательно обвалились на сегодняшний день», пока невозможно, заключил он.

Ранее первый заместитель председателя комитета по обороне Алексей Журавлев, комментируя временную остановку поставок США, заявил, что Украина до 2023 года обходилась без ЗРК Patriot, так что это не какая-то «панацея» от атак с воздуха. По его словам, снабжение Киева вооружениями продолжится.