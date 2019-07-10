https://static.news.ru/photo/439ca292-a325-11e9-8dab-fa163e074e61_1024.jpg Отар Кушанашвили Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Российский и грузинский журналист Отар Кушанашвили не считает главу «Рустави 2» Николоза Гварамию грузином после его заявления о готовности мочиться в вино, которое экспортируется в Россию. По мнению публициста, медиа-менеджер не заслуживает того общественного внимания, которое к нему сейчас приковано.

Если мы говорим о позиции вменяемых людей: он — не грузин, он — ничтожество. Я изрядно и неприятно удивлён, что гнусному придурку уделяют столько внимания. Но это вписывается в нынешнюю картину состояния умов с её культом оголтелой посредственности, — заявил Кушанашвили корреспонденту News.ru.

Он также подчеркнул, что Грузия, на самом деле, абсолютно другая страна.

Моя Грузия — светлая, добрая, бедная, но щедрая. Моя Грузия — это даже не Нино Катамадзе, это фильм «Не горюй!», моя семья, Кутаиси и я, — добавил он.

Ранее Гварамия задался вопросом, неужели Грузии нужно публично заявить, что «Путин хороший», чтобы ей разрешили ввозить в Россию вино. «Да я мочился во всё это», — заключил медиаменеджер.

7 июля журналист его телеканала Георгий Габуния начал свою авторскую программу P.S. с матерного ругательств в адрес президента РФ Владимира Путина. Руководитель телекомпании тогда заявил, что поддерживает «пафос» коллеги, хотя и не одобряет нецензурную брань.

Официальный Тбилиси назвал произошедшее провокацией со стороны экс-президента Михаила Саакашвили. В ответ на выходку ведущего 9 июня Госдума намеревалась инициировать санкции против грузинских вин и минеральной воды.

Однако Владимир Путин заявил, что это чрезмерная реакция. Отказ российского президента «наказывать» Тбилиси вызвал похвалу и радость среди некоторых оппозиционных партий Грузии. Так, депутаты «Альянса патриотов» договорились о поездке в Москву, где собираются вести переговоры с коллегами-парламентарии, чтобы восстановить отношения между странами, писал News.ru.