Покупай жилье летом: подешевеет ли вторичка в ближайшие месяцы Эксперты рассказали о возможном падении цен на квартиры

Фото: shutterstock

Летом покупательская активность обычно снижается, но в 2022 году эксперты не прогнозируют падения спроса на квартиры. Вторичное жилье становится более востребованным на рынке недвижимости. Стоит ли ждать падения цен на квартиры и на какие скидки можно рассчитывать, расскажет NEWS.ru.

Как менялись цены на вторичное жилье

В Москве и Подмосковье

С мая по декабрь 2022-го цены на вторичную недвижимость Москвы снижались, говорит главный аналитик ГК МИЭЛЬ Екатерина Бережнова. В среднем за этот период они просели на 7-10%. «А вот с начала 2023-го цены топчутся на месте», — добавляет она.

По ее данным, в мае 2022 года на рынке продавались около 33 тыс. квартир, а к марту 2023-го их количество выросло до 51,5 тыс.

Как следует из данных компании «ИНКОМ Недвижимость», с сентября 2022-го по май 2033-го средняя стоимость квадратного метра в границах Старой Москвы снизилась на 2%, до 275 тыс, а в Новой Москве — на 0,6% и составила 202,6 тыс. руб., в Подмосковье — на 0,4% до 138,8 тыс. руб.

Если же говорить о динамике за последний год, то квартиры в Москве все подорожали в среднем на 12,3% (с 10,95 млн руб. до 12,3 млн руб.), сообщает «Авито Недвижимость».

В России

По данным «Авито Недвижимости», за год (май 2023 к маю 2022 года) объем предложения квартир на вторичном рынке в России вырос на 20,6%. При этом спрос увеличился еще сильнее — на 41,6%. Средняя стоимость вторичного жилья в России по итогам прошлого месяца составила 4,3 млн руб, поднявшись на 10,3% (с 3,9 млн руб.).

Однако за последние месяцы жилье подорожало не сильно. Как отметили в риелторской компании «Этажи», с сентября по май рост цен составил 4,1%, в среднем квадрат жилья стал стоить 111,9 тыс. руб.

Фото: shutterstock

Какие скидки на квартиры готовы дать продавцы

В Москве

В столице пока сохраняются благоприятные условия для покупки недвижимости, считает Елена Бережнова. «Выбор есть, цены стабильные, торг по-прежнему возможен. В принципе реально опустить цену понравившегося объекта на 5-7%, и летом такая тенденция, скорее всего, сохранится», — говорит она.

По данным «Этажей», средний размер скидки в Москве равен 6-7%. В свою очередь директор направления «вторичный рынок» «ИНКОМ-Недвижимости» Сергей Шлома обращает внимание на предстоящий дефицит удачных лотов. «Ликвидного предложения по невысоким ценам становится все меньше. Так что торг на вторичном рынке уместен не всегда. Если раньше практически каждый покупатель приходил с расчетом на скидки, то теперь это не срабатывает. Объекты с рыночной ценой легко продаются без всякого дисконта», — говорит эксперт. По его словам, в среднем размер скидки на столичном рынке составляет 1-5%.

Руководитель направления продаж Apple Real Estate Виолетта Хачатурова заявила, что в Москве дисконт зависит от объекта недвижимости, его расположения и уникальности. Если цена квартиры рыночная, торг либо незначителен, либо его нет. «Собственники часто не готовы сбивать цену, если объект существенно отличается и имеет преимущества в сравнении с другими по дому и району», — отметила руководитель направления продаж Apple Real Estate Виолетта Хачатурова в беседе с NEWS.ru.

Фото: shutterstock

В России

По оценкам компании «Этажи», средний уровень скидки при продаже готового жилья в России — 5%. «Период эмоциональных распродаж (в сентябре-октябре после объявления частичной мобилизации. — NEWS.ru.) прошел. Начиная с января, мы наблюдаем постепенное снижение среднего уровня торга при продаже вторичного жилья. Но и сейчас на рынке периодически появляются лоты со срочной продажей и дисконтом на уровне 15-20% от рыночной цены», — объясняет директор по продажам компании «Этажи» Сергей Зайцев.

По его словам, такие лоты сейчас привлекают внимание покупателей, которые приобретают квартиры, делают в них минимальный ремонт и перепродают.

Из-за устойчивого спроса продавцы сегодня редко соглашаются на большие скидки — лишь на несколько %, добавляет руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Хахулин. При этом он считает, что летом покупателей все же станет меньше, и с хозяевами квартир можно будет договориться о более выгодных скидках.

Почему люди покупают вторичное жилье

По словам эксперта, спрос на вторичное жилье начал активно расти после ограничения околонулевых ставок на первичном рынке. Помимо этого, цены на квартиры у застройщиков гораздо выше, чем у собственников.

«В последнее время средняя ставка по ипотеке на новостройки повысилась, в то время как на вторичном рынке этот показатель не изменился», — отметил Хахулин.

Фото: shutterstock

Подешевеет ли вторичное жилье летом 2023 года

Несмотря на приведенные выше данные, эксперты не ждут сильного падения цен на вторичное жилье. По мнению Шломы, они снижаются «механически».

«Чуть более дорогостоящие варианты уходят из продажи, их удельный вес в совокупном предложении сокращается. Соответственно, средние цены немного снижаются», — объясняет он.

По словам эксперта, на практике такое жилье в Москве не дешевеет, потому что на него всегда большой спрос. В регионах риелтолы тоже не прогнозируют сильного снижения цен.

Если Центробанк повысит ключевую ставку, спрос на вторичное жилье может упасть. В таком случае ипотека станет менее доступной, конкуренция за покупателей возрастет, а значит, поднимется и уровень торга, предполагает Сергей Зайцев.

Читайте также:

Экономист советует подождать с покупкой недвижимости и авто до 2024 года

Первый взнос по ипотеке может резко вырасти: узнали все подробности

Россиянам обещают обвал цен на квартиры. Это правда или рекламная уловка?

ЦБ запрещает нулевую ипотеку: чем ее заменят, упадут ли цены на квартиры

Спрос на новостройки рухнул: когда снизят цены на квартиры