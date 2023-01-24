«Вторичка» падает в цене: где и каких скидок ждать Москва дешевеет увереннее регионов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С марта по декабрь прошлого года цены сделок на московском рынке вторичного жилья упали 20%, и у покупателей до сих пор есть шанс получить хорошую скидку при торге. Предпосылок для роста спроса все еще нет, поэтому до конца года «вторичка» в столице может сильно подешеветь. Когда, на сколько и что в то же время будет с ценами в регионах — расскажет NEWS.ru.

Ситуация на вторичном рынке Москвы

По данным агентства недвижимости МИЭЛЬ, предоставленным NEWS.ru, с мая по декабрь 2022 года цены на вторичное жилье в Москве снизились в среднем на 7%. При этом порядка 70% сделок в декабре происходило с торгом. Средний размер дисконта составлял 6%, а каждый пятый продавец соглашался на скидку от 10% (как правило, это было связано с переоцененностью объекта).

Немного другие данные у директора направления «Вторичный рынок» ИНКОМ-Недвижимости Сергея Шломы: к концу 2022-го цены фактических сделок с пиковых значений марта упали на 20%. Кроме того, практически все продажи шли и продолжают идти со скидками в среднем в 5–10%, добавляет эксперт.

С аналитиком согласны и в «НДВ Супермаркет Недвижимости»: размер дисконта в Москве находится на уровне 5–10%, однако на ряд лотов скидка может достигать 20%.

Причина — низкий спрос, говорит Сергей Шлома. По его прогнозам, покупателей в обозримой перспективе больше не станет, так как ипотека на «вторичку» все еще дорогая — в районе 11%.

В то же время, говорят в риелторской компании «Этажи», в Москве средняя цена квадратного метра вторичного жилья за прошедший месяц выросла на 0,5%.

Между тем объем предложения вторичных квартир в городе в прошлом месяце, по данным МИЭЛЬ, составил 48,3 тыс. объектов против 32 тыс. в апреле 2022 года и 37 тыс. в декабре 2021 года.

Чего ждать от цен в Москве

Главный аналитик МИЭЛЬ Екатерина Бережнова:

Январь по спросу будет спокойным. Активность на рынок вернется в феврале — по крайней мере, так бывает обычно, по сезонной волне. Да, пока «вторичка» дешевеет, но в целом московская недвижимость остается активом, сохраняющим стоимость. Ждем февраля, оцениваем изменения в политической и экономической ситуации. Полагаю, сейчас прогнозы ответственных экспертов могут быть только краткосрочными.

Директор направления «Вторичный рынок» ИНКОМ-Недвижимости Сергей Шлома:

Рост спроса маловероятен, поэтому цены будут находиться под давлением. Учитывая, что в 2020–2021 годах рынок перегрелся и стоимость вторичного жилья была раздута на 30%, а по некоторым объектам и на 40%, у цен есть потенциал для снижения — постепенно они придут к разумным знаменателям. Ничего страшного не произойдет, когда вторичное жилье подешевеет на 10% — это должно случиться в ближайшие месяцы. Допускаю, что в дальнейшем цены снизятся еще на 5%.

Руководитель департамента городской недвижимости «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Мищенко:

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

До конца года мы ожидаем снижения цен на рынке в пределах 10–15%. Это напрямую связано с ростом количества лотов на рынке, практически в два раза. Весной и в начале мая цены снизятся несильно. В летние месяцы спрос традиционно будет ниже, что скажется и на стоимости жилья. А к сентябрю — октябрю произойдет стабилизация.

Ситуация на вторичном рынке в регионах

Если в Москве спрос остается низким, то в целом по России он начал расти. Согласно данным «Авито Недвижимость», за октябрь — декабрь 2022-го этот показатель увеличился на 5%. Но наиболее заметно повышение спроса в Симферополе (+34%), Краснодаре (+24%), Нижнем Новгороде (+19%), Томске (+16%) и Екатеринбурге (+15%).

За тот же период в среднем на 5% выросли и средние цены на «вторичку» — с 3,9 млн рублей до 4,1 млн руб. Средняя цена «квадрата» за квартал увеличилась на 3%, с 83 тыс. руб. до 85,4 тыс. руб. Трехкомнатные квартиры подорожали на 6%, двухкомнатные — на 5%, однокомнатные и объекты с четырьмя комнатами и более — на 4%, а вот студии подешевели — на 1%. В отдельных регионах «вторичка» стала доступнее. Так, в Калининграде квартиры в среднем подешевели на 7%, в Севастополе — на 6%, в Сочи — на 4%, в Краснодаре — на 3%.

В регионах, как и Москве, продавцы тоже дают скидки. По оценкам «Авито Недвижимости», в октябре — декабре они составляли 5–15%. Средний дисконт по России снизился до 5,4%, свидетельствуют данные риелторской компании «Этажи», однако в единичных случаях — при срочной продаже — скидки доходят до 20%. В первую очередь спросом пользуются квартиры с более низкой конечной ценой — то есть меньшим количеством квадратных метров.

Максимальный рост цен «вторичку» за последний месяц «Этажи» зафиксировали в Челябинске (+2,6%), Перми (+2,4%), Казани (+1,6%), Новосибирске (+1,4%), Самаре и Красноярске (+1,3%). Больше всего жилье подешевело в Воронеже (-1,3%), Омске (-0,5%) и Краснодаре (-0,2%). В Санкт-Петербурге средняя цена квадратного метра снизилась на 0,1%.

Что будет с ценами в регионах

Руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Хахулин:

Если будет стабильный информационный фон, то в ближайшей перспективе цены вряд ли значительно изменятся в большую или меньшую сторону. В некоторых регионах может наблюдаться умеренный месячный рост на 2–5%. Рынок в целом может продолжить стагнировать. Что касается спроса, то он будет во многом зависеть от ключевой ставки ЦБ и, как следствие, от ипотечных ставок.

Директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев: