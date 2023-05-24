Россиянам обещают обвал цен на квартиры: фактчекинг На что на самом деле готовы идти застройщики в битве за клиентов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На фоне низкого спроса застройщики пытаются любыми способами продать недвижимость, в том числе посредством спам-звонков потенциальным покупателям. Навязчивая реклама обещает уникальные условия и обвал цен. NEWS.ru узнал у риелторов, действительно ли цены на новостройки начали снижаться и когда настанет лучший момент для покупки квартиры.

Что происходит с ценами на новостройки Москвы и Подмосковья

По данным «ИНКОМ-Недвижимости», средняя стоимость квадратного метра в старой Москве в апреле составила 346,6 тыс. руб. За месяц этот показатель вырос на 1,1%. В Новой Москве цена «квадрата», напротив, снизилась, хотя и ненамного: минус 2% за месяц (до 228,1 тыс. руб. в апреле). В Подмосковье средняя стоимость метра опустилась на 0,3% за месяц (до 172,2 тыс. руб.), рассказали NEWS.ru в компании.

Очевидно, несмотря на рекламные обещания, застройщики цены снижать не спешат. По словам управляющего директора компании «Метриум» Руслана Сырцова, средняя цена первичного жилья в Москве в январе — апреле 2023 года выросла на 3,7% (по отношению к декабрю 2022 года).

Как меняются цены на новостройки в России

В целом по России за последний месяц средняя цена квадратного метра в новостройках выросла всего на 0,25%, до 119 тыс. руб., а относительно мая прошлого года — на 2,4%, рассказали NEWS.ru в риелторской компании «Этажи».

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Если говорить исключительно о крупных городах, то сильнее всего стоимость «квадрата» за месяц выросла в Краснодаре (+3,1%), Волгограде (+2,7%), Красноярске и Перми (+2,3%), Самаре (+2,1%). Снижение за аналогичный период было зафиксировано в Нижнем Новгороде (-0,3%), Санкт-Петербурге и Уфе (-0,2%), Воронеже (-0,1%).

Почему застройщики не снижают цены на квартиры

Снижение цен для застройщиков очень невыгодно. Этого они будут избегать, пока возможно, признают риелторы. По словам Руслана Сырцова, в соглашении девелоперов с банками о финансировании строек всегда есть обязательство не снижать цены ниже установленного лимита. Следовательно, возможно лишь незначительное удешевление первичного жилья, говорит он.

У застройщика есть планы по продажам, денежным поступлениям и закупкам стройматериалов. Поэтому на многое они тратят деньги на квартал вперед, говорит директор направления новостроек «ИНКОМ-Недвижимости» Валерий Кочетков. И это не позволяет девелоперам резко понизить цены, заключает он.

К тому же земельные участки не становятся дешевле, а себестоимость строительства растет. И из-за санкций застройщики могут нести дополнительные логистические затраты, говорит директор по продажам компании «Этажи» Сергей Зайцев.

Будут ли снижаться цены на квартиры в дальнейшем

Обвала цен, то есть резкого и глубокого снижения, ожидать точно не стоит, уверен основатель и владелец компании «Группа Родина» Владимир Щекин. «Спрос, конечно, не так велик, как в 2021 году, но нельзя сказать, что активность покупателей находится на низком уровне. Сейчас все равно заключается больше сделок, чем до пандемии. Поэтому и „ценопад“ крайне маловероятен», — рассуждает собеседник NEWS.ru.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Скорее будут отмечаться колебания, очень зависящие от спроса. Но рассчитывать на [уверенное] снижение вряд ли стоит», — соглашается Сергей Зайцев. В этом смысле вторичный рынок оказался в более выгодной позиции. В сегменте новостроек не так много доступных вариантов на финальной стадии готовности, тогда как все больше покупателей хотят квартиру с минимальными сроками для переезда, объясняет Зайцев.

Какие скидки на квартиры есть сейчас

Застройщики, как правило, не заинтересованы в том, чтобы жилье простаивало. Напротив, желательно продать его до ввода дома в эксплуатацию. Официально цены девелоперы не снижают, но рынок активно наводняется акциями и спецпредложениями, рассказывает главный аналитик ГК МИЭЛЬ Екатерина Бережнова.

По ее словам, с учетом дисконта на новые квартиры экономкласса в Москве в апреле 2023 года цены на них были на 10% ниже, чем до начала спецоперации на Украине. В комфорт-классе — на 5%. В среднем же цены, по которым квартиры в итоге продаются, ниже заявленных примерно на 7%, говорит эксперт.

По данным Руслана Сырцова из «Метриума», средний размер скидок на столичном рынке новостроек Москвы сегодня составляет 6%, а максимальный — 34%. В Новой Москве средний размер дисконта, который предлагают местные застройщики, увеличился до 4%, тогда как в конце 2022 года он составлял около 3,5%, добавляет Владимир Щекин.

В целом по России дисконт в среднем составляет 3–4%, отмечают в компании «Этажи».

Когда лучше покупать квартиру

По мнению Екатерины Бережновой, сейчас неплохой момент для сделки. Цены с учетом акций и спецпредложений — лучшие за последние два года, объясняет она. Но стоит помнить, что достойные лоты быстро раскупаются. «В погоне за выгодой можно дождаться, что подходящая квартира просто уйдет в другие руки», — замечает она.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рынок находится на относительном минимуме активности клиентов и цен, поэтому покупать квартиру следует сейчас, соглашается Щекин. При дальнейшей стабилизации экономической ситуации спрос может пойти вверх, а вместе с ним и цены, указывает он. «Тем более держать сбережения в денежных активах сейчас более рискованно, чем в недвижимых (из-за риска инфляции. — NEWS.ru). Квартира — отличный способ сохранить их от возможных катаклизмов», — говорит Щекин.

Почему не стоит ждать лета

Летом деловая активность россиян обычно снижается и продавцы часто дают сезонные скидки. Но в этом году рассчитывать на это не стоит. Застройщики и так продают жилье с дисконтом, который приобрел внесезонный характер, так что смысла откладывать покупку нет, говорит Сырцов.

Тем более помимо скидок девелоперы предлагают выгодные ипотечные программы, длительные рассрочки, а также трейд-ин (обмен старой квартиры на новое жилье). Пока еще предлагают.

«Не исключено, что по мере оживления потребительской активности число спецпредложений будет постепенно сокращаться», — прогнозирует Сырцов.

Впрочем, на эту тему есть и другое мнение. Ранее экс-советник Министерства экономики России Евгений Надоршин советовал повременить с покупкой квартир и машин до 2024 года. Деньги в сложной экономической ситуации могут потребоваться банально на еду, а жилье и авто еще могут подешеветь. Ведь немногие будут готовы покупать такие активы.

В то же время Валерий Кочетков напоминает, что околонулевая ипотека, которая раньше позволяла покупать квартиры с низким ежемесячным платежом, канула в прошлое (с ней активно боролся ЦБ из-за того, что конечная стоимость таких квартир намного выше обычных). Зато теперь не надо переплачивать 20–30% за саму квартиру. Поэтому сегодня жилье можно приобрести в ипотеку по реальным ставкам от 5,7% годовых без увеличения цены, добавляет он.

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