Набиуллина рассказала, в каком случае может подняться ключевая ставка Набиуллина допустила повышение ключевой ставки в случае ускорения инфляции

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Председатель Банка России Эльвира Набиуллина

В случае ускорения инфляции Центробанк может поднять ключевую ставку, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. По ее словам, которые приводятся в докладе о денежно-кредитной политике ЦБ, вопрос при необходимости может быть рассмотрен на ближайших заседаниях совета директоров.

Если мы увидим признаки такого ускорения инфляции, которое станет угрозой достижению цели в 4% в 2024 году, то нам уже на ближайших заседаниях может понадобиться повышение ключевой ставки, — сказала Набиуллина.

Глава ЦБ подчеркнула, что в 2023 году ожидается продолжение восстановления экономики. По словам Набиуллиной, оно может сопровождаться усилением инфляционного давления. Последнее в большей степени будет зависеть от факторов со стороны спроса, отметила глава регулятора.

При этом, по ее словам, в российской экономике присутствует широкий спектр проинфляционных рисков. Набиуллина отметила, что обновленный прогноз средней ключевой ставки составляет 7,3–8,2% на 2023 год и 6,5–7,5% на 2024 год.

28 апреля Банк России в пятый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%. В ЦБ отметили, что годовая инфляция существенно снизилась под влиянием эффекта высокой базы, составив 3,5% в марте (после 11% в феврале) и 2,5% по оценке на 24 апреля.