Спрос на новостройки рухнул: когда снизят цены на квартиры Эксперты рассказали, будет ли дешеветь жилье в России в отсутствие покупателей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спрос на новостройки ушел в глубокий минус. По данным ряда экспертов, количество сделок в марте в Москве за год сократилось на 65%, а в целом по России — на 45%. Будут ли застройщики при оттоке клиентов снижать цены и предлагать скидки и где это можно будет увидеть в первую очередь, расскажет NEWS.ru.

Как упал спрос в Москве и области

По данным федерального портала «Мир квартир», в марте спрос на новостройки Москвы и Подмосковья снизился на 65% (по сравнению с мартом 2022 года). Годичный провал эксперты связывают в том числе с высокой базой 2022 года: в начале прошлой весны был ажиотажный спрос на новостройки (правда, потом он быстро впал в кому). Однако по сравнению с началом 2023 года сейчас спрос немного вырос — на 13% по Москве и на 7% — по Подмосковью.

Тем не менее интерес к первичной недвижимости действительно невысок, подтверждают риелторы. По данным компании «ИНКОМ-Недвижимость», в январе — феврале спрос на новостройки Москвы был на 21% ниже декабрьских показателей и на 44% ниже, чем в аналогичный период прошлого года.

В риелторской компании «Этажи» подсчитали, что в январе — марте количество заявок на покупку новостроек снизилось на четверть к январю — марту 2022 года. Особенно провальным в этом плане оказался первый месяц нового года, когда спрос рухнул на 30% к январю 2022 года.

Почему это происходит

Повышенный спрос конца 2022 года «увел» с рынка потенциальных клиентов первого квартала 2023 года, объясняет директор направления новостройки компании «ИНКОМ-Недвижимость» Валерий Кочетков. То есть большинство из тех, кто планировал покупку на начало 2023 года, решили поторопиться и оформить сделку раньше — по ставке льготной ипотеки в 7% (сейчас она уже 8%).

Также на падение спроса повлияло ограничение выдачи «ипотеки от застройщика» по околонулевым ставкам (с ними активно боролся ЦБ из-за того, что конечная стоимость таких квартир сильно выше, чем у обычных). Доля субсидированной ипотеки от застройщика в 2022 году составляла 70%, напоминает Кочетков. При отказе от таких программ спрос на ипотеку резко снизится, так как при покупке квартиры покупатели по-прежнему ориентируются не на цену лота, а на ежемесячный платеж, указывает он.

Низкий спрос можно объяснить отменой околонулевых ставок субсидированной ипотеки, повышением процента по льготной ипотеке, отъездом покупателей за границу, но главное — общая политико-экономическая неопределенность, говорит гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко. По его словам, покупатели не могут выстроить четкие стратегии поведения, а в отсутствие позитивных ожиданий многие предпочитают средства хранить, а не тратить, тем более на такие крупные покупки.

Текущая политическая и экономическая ситуация влияют на рынок недвижимости, согласен управляющий партнер девелоперской компании Touch Сергей Шиферсон. К падению покупательской активности привели санкции, мобилизация, отток населения, перечисляет он. Однако рынок недвижимости не раз адаптировался к внешним вызовам, утверждает наблюдатель. Если сравнивать статистику в целом, то объем продаж (7 тыс. лотов в январе — феврале 2023 года) даже выше докризисных показателей 2019–2022 годов, говорит Шиферсон.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как снижается спрос на новостройки в России

В целом по России спрос на новостройки в марте ниже, чем в марте прошлого года, на 45%, следует из данных «Мира квартир». Но на 6% выше показателей января.

В компании «Этажи» оценивают снижение спроса за январь — март 2023 года всего в 2,3% (по отношению к аналогичному периоду прошлого года). Как и в случае с Москвой, самым проблемным в этом отношении оказался январь — тогда этот показатель был на 12% ниже, чем годом ранее. Впрочем, интересно сравнить и февраль этого года с «ажиотажным» декабрем прошлого. В феврале спад составил 34%.

Упадут ли цены на новостройки

По данным компании «Этажи», средняя цена предложения квадратного метра на первичном рынке в России относительно стабильна. В феврале она выросла на 0,4%. Снижение было отмечено только в Челябинске (-0,4%), Краснодаре (-0,3%), Нижнем Новгороде и Волгограде (-0,2%). Заметнее всего среди крупных городов средняя цена «квадрата» выросла в Москве и Новосибирске (+1,3%), Санкт-Петербурге (+0,9%), Екатеринбурге (+0,6%) и Уфе (+0,5%).

По мнению эксперта по недвижимости «Этажей» Виктории Брюховой, если цены и будут снижаться, то в единичных случаях — по тем жилым комплексам, где у застройщиков будут сложности с наполнением эскроу-счетов (спецсчета в банках, на которых деньги дольщиков лежат до окончания строительства). Ждать кардинального падения цен не стоит в том числе и из-за того, что девелоперы будут придерживаться финансовых стратегий, утвержденных при получении ими кредитов на строительство, объясняет собеседница NEWS.ru.

Дадут ли покупателям скидки и новую ипотеку

Другое дело — скидки и акции, которые застройщики обязательно будут применять для стимулирования спроса. По оценкам «Этажей», сейчас с дисконтом продается около 35–45% всех новостроек. Средняя скидка по России — в районе 5–10%. При этом в столичном регионе сегодня есть жилые комплексы, которые на финальной стадии готовности продаются даже дешевле, чем на старте продаж, говорят риелторы.

Застройщики, конечно, будут и объявлять акции, и скидки, и снижать цены, и давать субсидированную ипотеку со ставкой 3–5%, считает Павел Луценко.

Сегодня набирает популярность ипотека траншами. При этой схеме клиент оплачивает только 5% кредитных средств, а остальное — перед получением разрешения на ввод в эксплуатацию, рассказывает Валерий Кочетков из «ИНКОМ-Недвижимости». Это очень выгодный вариант для покупателя, так как в случае проблем со стройкой он рискует только 5% суммы кредита. Дополнительное преимущество такой схемы для покупателя — низкий ежемесячный платеж по ипотеке на период стройки. Особенно это удобно для тех, кто снимает жилье.