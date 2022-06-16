Спрос на новостройки в России опять начал расти Рынок первичного жилья выходит из комы, но все еще болен

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В первые дни июня начал оживать рынок новостроек. Объявления о продаже новых квартир «срывали» с доски «Яндекс.Недвижимости» на 23% чаще, чем в первую неделю мая. В то же время сроки сдачи жилья могут сильно затянуться, а часть застройщиков — обанкротиться. NEWS.ru получил эксклюзивные данные о состоянии рынка и расскажет, что с ним будет дальше.

Спрос и предложение

По данным сервиса «Яндекс.Недвижимость», интерес к новостройкам растет по всей России.

«В первые дни июня по сравнению с первой неделей мая количество объявлений, снятых с доски, выросло на 23%», — рассказали NEWS.ru представители сервиса.

Да, застройщики и частники могут снимать объявления не только в связи с продажей квартиры, но тенденция очевидна. Самым популярным товаром стали «однушки». В первые дни лета с ними совершили 34% сделок на рынке новостроек.

Увеличивается и число самих объявлений о новых квартирах, сообщили NEWS.ru в сервисе «Авито. Недвижимость». В Москве количество продаваемых объектов в начале июня было больше на 9%, чем в начале мая. В Санкт-Петербурге темпы роста и вовсе превысили 39%.

Так, после нескольких месяцев почти полной остановки продаж на рынке наметился разворот.

Как замирали продажи

По оценкам компании «Этажи», в мае, как и в апреле, спрос на новое жилье в России был на 40–45% меньше, чем в марте 2022 года. Граждан не смотивировала даже льготная ипотека под 9%.

Как объяснила NEWS.ru управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка, ажиотаж на рынке был в последнюю неделю февраля и первые недели марта. Но после увеличения ключевой ставки до 20% и последующего роста ипотеки до 22–24% покупатели заняли выжидательную позицию и сохраняли ее даже после последних снижений ставки ЦБ. Другой причиной низкого спроса стало то, что люди решили положить все сбережения на трехмесячные депозиты по высоким ставкам. Это казалось выгоднее, чем инвестиции в дорогой рынок жилья.

Рынок еще не воскрес

Аналитики отказываются давать точные прогнозы восстановления спроса на новостройки. Конечно, последнее решение ЦБ о снижении ключевой ставки до досанкционного уровня — 9,5% — оживило рынок. Но для возврата к прежним оборотам нужны месяцы.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По мнению совладельца девелоперской компании «Группа Родина» Владимира Щекина, нынешних ставок по ипотеке все еще недостаточно. Он считает, что покупатели станут активнее при кредитах в 7–8%.

Но дело не только в ставке. У людей сократились реальных доходы, есть угроза роста безработицы. Поэтому подлинное восстановление рынка начнется только при полной стабилизации и предсказуемости экономической ситуации, — добавил эксперт.

Руководитель аналитического центра «ИНКОМ-Недвижимость» Дмитрий Таганов допускает, что спрос на квартиры в новостройках восстановится, когда вырастет благосостояние населения и снизятся (слишком, слишком высокие) цены.

Надежда Коркка уверена, что по итогам июня спрос на новостройки вырастет из-за сочетания льготной ипотеки и рыночных предложений, а также появления ипотеки для IT-специалистов.

Как останавливались стройки

В Москве в январе — апреле девелоперы вывели на рынок всего 23 новых объекта. Это на 50% меньше, чем за тот же период годом ранее, сообщает Level Group. Застройщики оказались не готовы к строительству новых жилых комплексов из-за дорогих кредитов. Также проблемой стал рост стоимости строительных материалов и инженерного оборудования для домов. Компании решили подождать дальнейших изменений на рынке. Ведь покупателей на проекты со сроком сдачи через два-три года может и не найтись.

Предложений строящегося жилья станет заметно меньше к концу года, а еще заметнее — в течение ближайших двух лет, считает эксперт Владимир Щекин.

Построят ли обещанное

Массово затягивать сроки сдачи новостроек могут начать уже сейчас. По данным Фонда развития территорий, сегодня число строящихся домов, сдача которых просрочена более чем на полгода, превышает 2 тыс. по всей стране. Раньше, по закону, девелоперы обязаны были платить дольщикам компенсации за несвоевременную готовность жилья. Но недавно правительство РФ приняло постановление, освобождающее застройщиков от таких штрафов до конца года.

Сами девелоперы стараются обходить тему возможного срыва сроков. Так, застройщики «ПИК», Level Group, ИНТЕКО, MR Group не ответили на вопросы NEWS.ru о том, смогут ли они в новых условиях сдать все свои объекты вовремя.

Но и банкротств крупных застройщиков ждать не стоит. Они хорошо умеют продавать объекты и дружат с банками, пояснил независимый аналитик рынка недвижимости Артем Цогоев.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru