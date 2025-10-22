Группа Аквилон задает высокие стандарты энергоэффективной недвижимости в РФ

Erid: 2SDnjdMtnTR

Группа Аквилон работает на рынке недвижимости 22 года. На октябрь 2025 года федеральный девелопер реализует энергоэффективные проекты в шести регионах: Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Архангельске, Северодвинске и Иваново.

Согласно информации на сайте правительства Российской Федерации, на начало 2025 года в РФ девелоперами возводится около 3,7 тыс. энергоэффективных домов. Число строящихся жилых комплексов класса А и выше увеличилось на 14% в сравнении с началом 2024 года. Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург стали регионами-лидерами по строительству энергоэффективного жилья в стране.

Группа Аквилон во всех своих жилых проектах использует собственные разработки, одной из которых является технология энергоэффективности зданий — Termo-S. Решение предполагает увеличенное утепление стен плитами из минеральной ваты толщиной 180 мм при допустимых нормативах в 100–130 мм и использование двухкамерных стеклопакетов с селективным покрытием. Также девелопер использует увеличенную толщину утеплителя кровли и перекрытия над неотапливаемым подвалом.

Использование Termo-S позволяет нам строить дома, которые не только отвечают самым высоким стандартам энергоэффективности, но и обеспечивают значительную экономию для жителей, снижая теплопотери зданий через ограждающие конструкции на 30–40% и оптимизируя расходы на отопление и электричество благодаря системе «умного» дома. Мы уверены, что комплексный подход к энергоэффективности — ключ к созданию комфортной и устойчивой городской среды, — отметил технический директор группы Аквилон Сергей Никулин.

Еще одна важная составляющая технологии Termo-S — двухкамерные стеклопакеты с мягким селективным покрытием, которые сокращают потерю тепла из квартиры, а в жару минимизируют воздействие прямых солнечных лучей.

Контролировать расходы на отопление, водопотребление и электроэнергию также позволяет система «умного» дома inHome 3.0. Управлять технологией резиденты могут удаленно посредством приложения на мобильном телефоне.

Во всех своих проектах федеральный девелопер предусматривает индивидуальные тепловые пункты с автоматическим регулированием системы отопления в здании в зависимости от погодных условий. Построенные с применением технологии Termo-S дома получают класс энергоэффективности не ниже А и А+ (очень высокий и высочайший).

Ранее группа Аквилон залила последний куб бетона башни С жилого комплекса INDY Towers в Хорошевском районе Москвы. Этот этап означает окончание возведения монолитного каркаса корпуса и открывает следующий цикл работ — монтаж инженерных систем и отделку.

