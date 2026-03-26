Вбросы, вранье и страх: США «сливают» войну — как еще Иран унизит Трампа

Президент США Дональд Трамп продолжает делать противоречивые заявления о переговорах с Ираном. По его словам, Вашингтон контактирует с «правильными людьми» в Тегеране, которые уже согласились отказаться от разработки ядерного оружия. В Исламской Республике отрицают какой-либо диалог со Штатами. Опрошенные NEWS.ru эксперты считают: у вбросов о «примирении» есть вполне четкая цель. Зачем они понадобились Трампу и почему ему уже не выиграть эту войну — в материале NEWS.ru.

Что Трамп говорит о переговорах с Ираном

23 марта Трамп объявил о «конструктивных переговорах» с Ираном и пообещал на пять дней отложить удары по энергетической инфраструктуре республики. Днем позже он уточнил, что диалог с Тегераном якобы ведут глава Госдепа Марко Рубио и вице-президент Джей Ди Вэнс, которые вышли на контакт с «правильными людьми». О ком конкретно идет речь, глава Штатов не уточнил.

Зато он рассказал, что Исламская Республика якобы согласилась на ключевое требование Америки — навсегда отказаться от разработки ядерного оружия. По словам Трампа, Тегеран также сделал Вашингтону «большой и потрясающий подарок», связанный с нефтью и газом.

Политолог, ирановед Фархад Ибрагимов в беседе с NEWS.ru отметил, что для Трампа сейчас складывается крайне неблагоприятная ситуация — причем как внутри его страны, так и за ее пределами.

«В первые дни войны США ликвидировали политическую верхушку Ирана. Казалось бы, страна должна рухнуть, а Штаты — оказаться на коне. Но пока больше похоже, что они чуть ли не „под конем“. Кажется, Трамп хочет с этой темы „соскочить“. Об этом свидетельствует не только его риторика в отношении Исламской Республики, но и то, как он начал смещать внимание на внутренние вещи и события внутри США», — обратил внимание эксперт.

Президент США Дональд Трамп и глава Госдепа Марко Рубио Фото: Shawn Thew — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Что на самом деле происходит между США и Ираном

Западные СМИ пишут, что Иран якобы передал США свой план по урегулированию конфликта. Утверждается, будто в нем прописано требование о закрытии американских баз в странах Персидского залива, а также о выплате репараций в пользу Исламской Республики.

Однако власти Ирана утверждают, что никаких контактов с США у них не было. В интервью CBS министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи, которого Трамп называл одним из переговорщиков, сказал:

«Мы никогда не просили о прекращении огня, мы также не просили даже о переговорах. Мы готовы защищать себя столько, сколько потребуется».

Агентство Tasnim со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника сообщило, что Тегеран не верит в серьезность заявлений Трампа. По мнению властей республики, Вашингтон таким образом пытается сбить цены на нефть, однако эта «психологическая война» не поможет вернуть ситуацию в блокированном Ормузском проливе к довоенному состоянию и не принесет стабильности энергетическим рынкам.

Ибрагимов полагает, что все последние заявления Трампа направлены на достижение двух целей. Первая — послать Ирану сигнал о готовности Вашингтона договариваться. Вторая — расколоть монолитные политические элиты Исламской Республики.

«Он хотел бы внести разрозненность в элиты, вызвать недоверие, поскольку американцы всегда выигрывали благодаря тому, что разобщали противников. Он рассчитывает, что в Иране начнут выяснять: может быть, есть кто-то, кто ведет такие сепаратные переговоры? И тогда, по мысли Вашингтона, будет реализован сценарий недоверия, когда разные крылья иранской власти начнут конфликтовать и не подчиняться друг другу. Однако Иран ничего подобного даже близко не демонстрирует», — подчеркнул специалист.

Тегеран, Иран Фото: Shadati/XinHua/Global Look Press

Ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Алексей Громский в беседе с NEWS.ru выразил уверенность: Трамп осознает, что его план провалился, и уже ищет «козлов отпущения», которых можно будет обвинить в фиаско на Ближнем Востоке.

«Кампания затягивается и показывает, что американская военная мощь не такая ультимативная. Это удар по репутации. Паузы и переговоры нужны главе Белого дома, чтобы найти виноватых. Первый претендент на эту роль — министр войны США Пит Хегсет. Он наиболее токсичен и не нравится американским элитам. Второй кандидат — премьер Израиля Биньямин Нетаньяху. Здесь будет отыгрываться тема, что Израиль втянул в эту войну США, а Трамп из союзнических побуждений пошел навстречу, хотя всегда хотел быть только миротворцем», — пояснил эксперт.

Как будет развиваться конфликт

Востоковед Виктор Сухотин в разговоре с NEWS.ru отметил, что пока рано говорить о полной победе Ирана в войне. Однако очевидно, что ситуация для США стала патовой.

«Штаты думали о легкой прогулке, как это было в Ираке. Но все пошло не по плану. Трамп боится неконтролируемого роста цен на энергоносители, потому что это будет чревато в том числе для США с их дорогим экспортом СПГ и нефти — их просто не смогут покупать. Это ведет к неконтролируемой инфляции, за которую электорат и коллеги по партии не скажут ему спасибо перед выборами в конгресс», — заметил аналитик.

Он допускает, что если ни одна из сторон конфликта в ближайшее время не решится на некую глобальную провокацию, то он сам по себе сойдет на нет. Однако в регионе могут продолжиться локальные стычки с участием иранских «прокси».

Цены на бензин на фоне ситуации с Ираном Фото: Jens Kalaene/dpa/Global Look Press

«Ни „Хезболла“, ни йеменские хуситы, конечно, не пойдут по щелчку пальцев воевать с Европой или США за интересы Тегерана. Но первые будут „долбить“ Израиль, пока ЦАХАЛ не уберется из Ливана, а вторые продолжат конфронтацию с арабскими государствами. Вашингтон открыл ящик Пандоры с хаосом локальных конфликтов, которые теперь вообще неясно когда закончатся», — считает востоковед.

Ибрагимов полагает: пока время для вступления «прокси» в войну еще не пришло. Но момент, когда Иран выложит этот козырь на стол, станет для Запада критичным.

«Персы на то и персы — это люди, которые придумали шахматы. В Иране изначально были готовы к затяжному конфликту. Когда придет время, на сцене появятся и хуситы, и другие силы. Баб-эль-Мандебский пролив, который может перекрыть „Ансар Аллах“, ведет к Суэцкому каналу. Блокировка транзита грузов там закроет любые альтернативные пути для Европы и США. Хуситы — сильные ребята, для них нет ничего ценнее, чем стать шахидами, мучениками. Расчет здесь на то, что у американцев под таким давлением просто не хватит сил воевать с Ираном и они от него отстанут», — заключил собеседник.

