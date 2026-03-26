Сын Кадырова появился на публичном мероприятии после слухов о ДТП Адам Кадыров выступил в Совете безопасности Чечни после слухов об участии в ДТП

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео совещания Совета безопасности республики, на котором с докладом выступил его сын Адам. Это первое публичное появление секретаря ведомства после распространившихся в Сети слухов о его попадании в дорожно-транспортное происшествие.

На кадрах, опубликованных в Telegram-канале руководителя региона, Адам Кадыров выступает перед командующими силовых подразделений Чечни. Сам Рамзан Кадыров лаконично пояснил: обсуждалась деятельность Совета безопасности, а докладчиком выступил его руководитель.

Обсудили деятельность Совета безопасности ЧР. С докладом выступил руководитель ведомства Адам Кадыров, — говорится в тексте к видео.

Это выступление стало первым после того, как в феврале в СМИ и соцсетях появились сообщения об аварии с участием сына главы республики. Тогда же Рамзан Кадыров назвал эти сведения вбросом и опубликовал видео, где Адам предстал «воскресшим». На тех кадрах глава Чечни сидел за столом с прокурором республики, а затем к ним присоединился его сын. Сам Рамзан Кадыров назвал борьбу с фейками актуальной темой и призвал не доверять непроверенной информации.

Ранее сообщалось, что Адам Кадыров удостоен золотой медали «За заслуги в повышении безопасности атомных станций». Вручение произошло в ходе совещания с командирами силовых ведомств республики.