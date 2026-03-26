Украинский уклонист обстрелял двух полицейских Уклонявшийся от мобилизации украинец в Одессе ранил из автомата двух полицейских

На юге Украины произошло вооруженное нападение на сотрудников полиции. Не желавший сдаваться в руки полицейских местный житель открыл стрельбу из автомата по сотрудникам правоохранительных органов в Одессе, ранив не менее двух человек, сообщило издание «Новости Live».

Огонь велся из окна автомобиля. Официальные комментарии в первые часы не поступали, однако позже Национальная полиция Украины подтвердила факт происшествия.

По данным ведомства, инцидент произошел во время проверки документов. Водитель открыл огонь по патрульным, после чего скрылся.

Оба раненых — сотрудники патрульной службы. Стрелявший, как выяснилось, находился в розыске за уклонение от мобилизации. Его поиски продолжаются.

Ранее сообщалось, что в Одесской области правоохранители пресекли деятельность международной преступной группы, которая с осени 2023 года помогала мужчинам призывного возраста покинуть Украину. В генпрокуратуре страны проинформировали, что группировка успела наладить поток из более чем 100 человек, желавших избежать призыва.

До этого стало известно, что украинские мужчины могут отправить на фронт своих жен, а сами — получить отсрочку от мобилизации. Адвокат Назар Саюк рассказал, что речь идет о гражданах, на попечении которых есть несовершеннолетние дети.