Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 марта 2026 в 01:28

Во Вьетнаме на берег выбросило загадочного «вестника катастроф»

Четырехметрового сельдяного короля обнаружили на побережье во Вьетнаме

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Во Вьетнаме на побережье провинции Ламдонг нашли редкую глубоководную рыбу, которую считают предвестником катастроф, сообщает издание Vietnam.vn. Речь идет о сельдяном короле длиной около четырех метров, выброшенном на берег.

Необычную находку зафиксировали 22 марта в прибрежной зоне Динь Тхай Тхим: крупную серебристую рыбу с ярко-красным плавником вынесло волнами на сушу. Событие быстро привлекло внимание местных жителей и туристов, собравшихся посмотреть на редкое существо.

Сельдяные короли обитают на значительной глубине, поэтому их появление у берега считается крайне редким явлением. В естественной среде они практически не встречаются людям.

Эта рыба относится к числу самых необычных представителей океанской фауны. Она отличается вытянутым, напоминающим змею телом, которое может достигать 11 метров. По некоторым неподтвержденным данным, отдельные особи вырастают до 15 метров. Основную часть жизни сельдяные короли проводят на глубине более 900 метров.

Ранее серферы обнаружили сельдяного короля на пляже мексиканского города Кабо-Сан-Лукас. Рыба была жива, но у нее отсутствовала часть хвоста, вероятно, ремнетела вынесло на берег после встречи с морским хищником.

рыбы
Вьетнам
предсказания
находки
Во Вьетнаме на берег выбросило загадочного «вестника катастроф»
Самое популярное
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Общество

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Общество

Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.