Ситуацию в Британии и ЕС сравнили с экспозицией фильма «Безумный Макс» Дмитриев: ЕС и Британия в следующем месяце напомнят фильм про Безумного Макса

Ситуация в Великобритании и Европейском союзе в следующем месяце будет напоминать отрывок фильма «Безумный Макс: дорога ярости», написал в своих социальных сетях спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Он иронично прибег к культурной аналогии из-за мощного энергетического кризиса в регионе.

Политик оставил комментарий к видеоотрывку из известной киносаги. Серия фильмов «Безумный Макс» разворачивается в мире после ядерной катастрофы, где выжившие ведут жестокую борьбу за основные ресурсы — воду и топливо.

Извините, но похоже, что в следующем месяце это будет больше похоже на ЕС или Великобританию, — указал Дмитриев.

Он не стал уточнять, какие именно события или тенденции в европейской политике и экономике навели его на такую параллель. Однако его заявление прозвучало на фоне продолжающихся дискуссий об энергетическом кризисе, инфляции и политической напряженности в регионе, что позволяет интерпретировать его слова как ироничную аллюзию на борьбу за ресурсы и хаос, которые, по его мнению, ожидают Европу в ближайшее время.

Ранее Дмитриев обратил внимание, что Украина подталкивает ЕС к энергетическому коллапсу. По его словам, Киев уже готов на все, даже на действия против собственных партнеров и союзников.