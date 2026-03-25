Дмитриев уличил NYT в двойных стандартах по украинскому вопросу Дмитриев раскритиковал NYT за подход к освещению мирных инициатив по Украине

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев разместил у себя на странице в соцсети публикацию, в которой подверг критике материалы The New York Times о мирных инициативах по Украине. Он указал на противоречивость подачи материала.

По его мнению, издание демонстрирует непоследовательность и стремление манипулировать повесткой. Также Дмитриев с иронией отметил, что журналистам стоило бы придерживаться «срединного пути Будды», чтобы их позиция выглядела более убедительной.

От могущественного автора «дружественного России 28-пунктного мирного плана» до «несущественной фигуры» — терпящий неудачу, запаниковавший и фальшивый NYT не знает, какой подход к манипуляции выбрать, — написал он.

Ранее Дмитриев обратил внимание, что союзники по НАТО оказывают военную поддержку не состоящей в Североатлантическом альянсе Украине, но не делают того же в отношении Соединенных Штатов. По словам спецпредставителя президента РФ, речь идет об оказании поддержки Киеву путем предоставления экипировки, боеприпасов и систем противовоздушной обороны.