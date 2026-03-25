25 марта 2026 в 22:32

«Насильственно утащили»: Путин озвучил, кого из россиян удерживает Киев

Путин: Киев пытается обменивать на военных украденных жителей Курской области

Фото: Юрий Конопатов/NEWS.ru
Киевские власти продолжают удерживать захваченных в Курской области мирных жителей, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по культуре. По его словам, их насильственно вывезли и теперь пытаются обменять на украинских военнослужащих, передает пресс-служба Кремля.

Киевские власти до сих пор удерживают некоторых гражданских лиц, которых они насильственно утащили из Курской области, пытаются их менять на военных, — напомнил глава государства. — Они же не комбатанты — а им в Киеве все равно, они используют любые методы, — указал Путин.

Глава государства подчеркнул, что такие действия противоречат нормам международного права, которые защищают некомбатантов от насильственного перемещения и использования в качестве разменной монеты. Российские официальные лица неоднократно сообщали о фактах принудительного вывоза жителей приграничных районов Курской области украинскими военными. Судьба многих из них до сих пор остается неизвестной.

Ранее Путин обратил внимание, что деятели культуры, подписывавшие в начале спецоперации на Украине письма с ее осуждением, ничего не говорят против американо-израильской агрессии в отношении Ирана. Он добавил, что такая избирательная позиция демонстрирует прямую зависимость совести этих людей от политической конъюнктуры.

