https://static.news.ru/photo/dcb465b6-2fd7-11ea-90d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: X Iongsihao.xiongsihao/XinHua/Global Look Press

Израиль затопил дождевой водой район аль-Шуджаия на востоке Газы. С таким утверждением выступило Министерство сельского хозяйства Газы.

Там утверждают, что израильская сторона открывает плотины, которые призваны сдерживать потоки, передаёт РИА Новости.

Сильное течение воды затопило сотни тысяч квадратных метров сельскохозяйственных угодий. Фермеры несут колоссальные потери, отметили в Минсельхозе.

Незадолго до этого в Израиле прошли проливные дожди с грозами и сильным ветром, это привело к затоплению улиц в нескольких городах. Известно о гибели по меньшей мере двух человек.

Ранее NEWS.ru писал, что палестинские радикалы из сектора Газа нанесли ракетный удар по территории Израиля.