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07 июля 2025 в 22:00

Писатель Проханов объяснил, как Израиль уничтожил «миф о холокосте»

Писатель Проханов: Израиль совершил в Газе чудовищный геноцид

Александр Проханов Александр Проханов Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

Операция Израиля в секторе Газа — это чудовищный геноцид, поделился мнением в разговоре с NEWS.ru писатель Александр Проханов. По его словам, в этот раз евреи не щадили ни женщин, ни детей и тем самым выступили в роли нацистов и разрушили «миф о холокосте», который делал из их народа мученика.

То, что они (евреи. — NEWS.ru) сделали с Газой, само по себе ужасно. Совершив этот чудовищный геноцид, убивая детей, женщин, не щадя ни пола, ни возраста, они уничтожили миф о холокосте, который сделал евреев народом-мучеником, страдальцем. А теперь они сами устроили геноцид, выступили в роли нацистов, — сказал Проханов.

Писатель также назвал Израиль «маленькой бактерией, которую вывели в пробирке великие державы, которой заразили маленькую территорию на Ближнем Востоке, вычистив ее от исконного населения — палестинцев».

Ранее Проханов заявил, что противостояние России и Запада будет продолжаться вечно. По мнению писателя, причина этого кроется в несовместимости русской и американской мечты. Писатель пояснил, что они находятся в постоянном конфликте. Временами он принимает жестокие формы, грозящие ядерным апокалипсисом, иногда становится более спокойным, сказал Проханов.

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