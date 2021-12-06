Тесно в одном альянсе: сближение Эмиратов и Ирана тревожит Израиль

Советник Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) по национальной безопасности Тахнун бин Заид нанёс редкий визит в Иран для того, чтобы обсудить ситуацию на Ближнем Востоке. Несмотря на то что логика поездки могла быть отчасти продиктована растущей неопределённостью по поводу продолжения переговоров в Вене о восстановлении ядерной сделки, контакты насторожили Израиль, который в своё время решился на нормализацию отношений с этим аравийским государством во многом благодаря желанию нейтрализовать иранское влияние в регионе.

Визит шейха Тахнуна, который приходится братом фактическому правителю Эмиратов Мухаммеду бин Заиду, состоялся по приглашению секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани. Тайминг переговоров наблюдатели связали с завершением очередного раунда переговоров в Вене о восстановлении ядерной сделки.

Встречи в австрийской столице между представителями Ирана и «пятёрки» посредников (РФ, КНР, Франция, Британия и ФРГ), в которых американская сторона была задействована косвенно, разочаровали тех, кто надеялся на компромисс с Исламской Республикой. Новая администрация президента Ирана показала неготовность делать какие-либо уступки, посетовали переговорщики в неофициальных беседах.

На встрече с гостем из ОАЭ президент Исламской Республики Эбрахим Раиси заверил , что его страна «поддерживает безопасность среди стран Персидского залива».

В отношениях между двумя мусульманскими государствами — Ираном и ОАЭ — не должно быть препятствий, и эти отношения не должны быть под влиянием посторонних, — заявил президент, имея в виду внешние силы. — Политика же врагов региональных стран заключается в том, чтобы посеять страх среди соседей.

От главы исполнительной власти досталось прежде всего тактическому партнёру ОАЭ — Израилю. Так, Раиси обвинил еврейское государство в экспансионизме, предупредив, что «региональные игроки должны быть очень осторожными». Шейх Тахнун даже не пытался разубедить своего визави.

Тахнун бин Заид instagram.com/tbzayed

Прагматичное соседство

Дипломатические связи между Тегераном и Абу-Даби были разорваны в 2016 году после скандала вокруг казни в Саудовской Аравии известного шиитского священнослужителя Нимра аль-Нимра.

Умеренный внешнеполитический прагматизм в отношении Ирана Эмираты начали демонстрировать в годы президентства Дональда Трампа. В 2019 году, на пике усиления американской политики максимального давления на республику, аравийское государство направило делегацию представителей своей береговой охраны в Тегеран — для дискуссии о вопросах безопасности судоходства. В том же году, после того как Иран обвинили в совершении диверсий против нефтяных танкеров, находившихся в Оманском заливе, в Абу-Даби попросту не стали делать никаких резких заявлений, попытавшись снизить градус споров.

Более того, власти Эмиратов на этом фоне сделали важный шаг навстречу иранской стороне и разморозили некоторые активы на $700 млн, которых Исламская Республика лишилась из-за усиления западных санкций. Именно тогда шейх Тахнун в качестве меры по разрядке нанёс негласный примирительный визит в Тегеран.

Одной из причин желания Абу-Даби прояснить отношения с соседом эксперты называли большие репутационные потери, которые аравийская столица понесла на фоне конфронтации, а также рост рисков из-за политики «максимального давления» администрации Трампа.

Угроза Авраамовым соглашениям

Эксперты обращают внимание на то, что визит шейха Тахнуна состоялся практически сразу после телефонных переговоров между наследным принцем Абу-Даби и госсекретарём США, что, вероятно, должно указывать на согласованность встречи в рамках союзнических отношений. Тем более что потенциально возможный провал переговоров в Вене, к которому теперь готовятся западные государства по итогам последнего раунда, будет означать, что региональные игроки остаются наедине со всеми своими проблемами в сфере безопасности. Вероятно, Абу-Даби пытается просто купировать возможные риски, выискивая удобную для себя точку опоры.

Тем не менее визит советника ОАЭ оказался особо чувствительным ещё для одного регионального игрока — Израиля, который традиционно называет иранскую политику «экзистенциальной угрозой». В частности, на то, что поездка является поводом для беспокойства в еврейском государстве, указало издание The Jerusalem Post.

Эмираты и Израиль восстановили дипломатические отношения в 2020 году при активном посредничестве администрации Дональда Трампа. Одним из драйверов этой нормализации эксперты называли общее понимание необходимости сдерживать иранское влияние в регионе. Реставрация связей обеспечила как минимум более активный обмен разведывательными данными по этому вопросу и интенсификацию сотрудничества в сфере обороны.

Теперь же Абу-Даби фактически утвердился в необходимости сохранять баланс между конфликтующими полюсами. В Израиле в этой связи не исключают, что ОАЭ теперь не будут помогать в расширении Авраамовых соглашений на другие страны, созревшие для арабо-еврейской оттепели, и посредничать в переговорах с той же Саудовской Аравией. Иранское недовольство может слишком дорого стоить аравийскому государству.