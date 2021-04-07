Цена диалога с Ираном: США наносят обиду Израилю

Присоединение США к переговорам о восстановлении ядерной сделки с Ираном вызвало сопротивление со стороны Израиля. Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху выразил уверенность, что это путь, который позволит Исламской Республике заполучить ядерный арсенал. Интересно, что соответствующие контакты в Вене почти совпали с прогремевшей в Красном море диверсией против иранского судна «Савиз». Её «авторство» СМИ присвоили израильским силам. В разговоре с NEWS.ru советник израильского премьер-министра объяснил, в каком виде договорённости с Ираном устроили бы еврейское государство.

Заявление Нетаньяху прозвучало на встрече с однопартийцами.

Опасность того, что Иран вернётся — и на этот раз с одобрения международного сообщества, — на путь, который позволит ему получить ядерный арсенал, маячит у нас на пороге, — отметил глава правительства Израиля.

Таким образом он прокомментировал переговоры в Вене о восстановлении иранской ядерной сделки — Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Событием стало то, что к ним присоединились США, при Дональде Трампе принявшие решение в одностороннем порядке покинуть договорённости и обрушившие на Исламскую Республику целый шквал санкций.

Мы не можем возвращаться к опасному ядерному плану, потому что ядерный Иран представляет собой экзистенциальную угрозу, — отметил глава израильского правительства.

По его словам, израильская сторона готова «действовать против фанатичного режима в Иране», потому что тот обещает уничтожить еврейское государство.

Морские сигналы Ирану

Несмотря на то, что на переговорах в Вене иранская сторона твёрдо заявила о том, что США должны снять весь спектр повторных санкций, чтобы вернуться к диалогу, переговоры были оценены как конструктивные. Так, вице-президент Ирана, руководитель Организации по атомной энергии страны (ОАЭИ) Али Акбар Салехи заметил, что ситуация вокруг СВПД говорит о благоприятных шансах на его сохранение.

Пока мы видели хорошие признаки, — отметил Салехи.

Интересно то, что по времени встреча в Вене почти совпала с появившимися сообщениями об инциденте на иранском корабле «Савиз», который находился в Красном море вблизи Эритреи. По подтверждённым данным, к судну, которое, как считается, служило разведывательно-диверсионной базой для иранского Корпуса стражей Исламской революции, были прикреплены магнитные мины.

Иранское торговое судно «Савиз» было незначительно повреждено в результате взрыва в Красном море у побережья Джибути, — подтвердил 7 апреля официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде. — В настоящий момент ведутся технические работы по выяснению причин происхождения инцидента, и наша страна примет в этом отношении необходимые меры в международных органах.

По предварительной версии, авария стала результатом диверсии. Эту гипотезу подтверждают высокопоставленные источники The New York Times. По их словам, эту атаку совершили израильские силы — в отместку за подобные нападения со стороны Ирана. Собеседники газеты отметили, что о соответствующих операциях израильтяне якобы уведомили американцев. Подтверждать причастность к подобным диверсиям не в интересах Израиля, однако выступая 7 апреля на мероприятии по случаю десятилетия использования системы ПВО «Железный купол», министр обороны еврейского государства Бени Ганц обобщённо заметил, что его страна будет защищать себя везде, где возникнет оперативная необходимость.

youtube.com

Чего хочет Израиль

Рассматривать ситуацию в Красном море в отрыве от дискуссии вокруг СВПД сложно. Говоря с NEWS.ru о том, какая сделка с Ираном устроит Израиль, советник израильского премьер-министра Ариэль Бульштейн заметил, что еврейское государство никогда не поддержит узкие, технические договорённости.

В отличие от некоторых политиков, для которых сделка с Ираном является самоцелью, для Израиля, и как мне представляется, для всего нормального мира, цель — достижение результата. И результат должен быть очень простой. Иран должен отказаться от поползновений к приобретению ядерного оружия. Ариэль Бульштейн советник премьер-министра Израиля советник премьер-министра Израиля

По словам Бульштейна, Иран, с точки зрения Израиля, должен дать не временное обязательство об отказе от каких-то действий на пути к ядерному оружию, а более веское обещание — отказаться от этой цели, «вернуть назад всё то, что было незаконно приобретено этой страной на пути к этой цели», то есть отказаться от продуктов обогащения урана и демонтировать все центрифуги. Он подчеркнул, что иранская сторона должна отказаться в том числе от средств доставки — баллистических ракет, которые могут быть оснащены ядерными боеголовками. Договорённости будут эффективными только в том случае, если они окончательно разрешат все эти вопросы, заключил собеседник NEWS.ru.