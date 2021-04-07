Цена диалога с Ираном: США наносят обиду Израилю

Присоединение США к переговорам о восстановлении ядерной сделки с Ираном вызвало сопротивление со стороны Израиля. Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху выразил уверенность, что это путь, который позволит Исламской Республике заполучить ядерный арсенал. Интересно, что соответствующие контакты в Вене почти совпали с прогремевшей в Красном море диверсией против иранского судна «Савиз». Её «авторство» СМИ присвоили израильским силам. В разговоре с NEWS.ru советник израильского премьер-министра объяснил, в каком виде договорённости с Ираном устроили бы еврейское государство.
Заявление Нетаньяху
Опасность того, что Иран вернётся — и на этот раз с одобрения международного сообщества, — на путь, который позволит ему получить ядерный арсенал, маячит у нас на пороге, — отметил глава правительства Израиля.
Таким образом он прокомментировал переговоры в Вене о восстановлении иранской ядерной сделки — Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Событием стало то, что к ним присоединились США, при Дональде Трампе принявшие решение в одностороннем порядке покинуть договорённости и обрушившие на Исламскую Республику целый шквал санкций.
Мы не можем возвращаться к опасному ядерному плану, потому что ядерный Иран представляет собой экзистенциальную угрозу, — отметил глава израильского правительства.
По его словам, израильская сторона готова «действовать против фанатичного режима в Иране», потому что тот обещает уничтожить еврейское государство.
Морские сигналы Ирану
Несмотря на то, что на переговорах в Вене иранская сторона твёрдо заявила о том, что США должны снять весь спектр повторных санкций, чтобы вернуться к диалогу, переговоры были оценены как конструктивные. Так, вице-президент Ирана, руководитель Организации по атомной энергии страны (ОАЭИ) Али Акбар Салехи заметил, что ситуация вокруг СВПД говорит о благоприятных шансах на его сохранение.
Пока мы видели хорошие признаки, — отметил Салехи.
Интересно то, что по времени встреча в Вене почти совпала с появившимися сообщениями об инциденте на иранском корабле «Савиз», который находился в Красном море вблизи Эритреи. По подтверждённым данным, к судну, которое, как считается, служило разведывательно-диверсионной базой для иранского Корпуса стражей Исламской революции, были прикреплены магнитные мины.
Иранское торговое судно «Савиз» было незначительно повреждено в результате взрыва в Красном море у побережья Джибути, — подтвердил 7 апреля официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде. — В настоящий момент ведутся технические работы по выяснению причин происхождения инцидента, и наша страна примет в этом отношении необходимые меры в международных органах.
По предварительной версии, авария стала результатом диверсии. Эту гипотезу
Чего хочет Израиль
Рассматривать ситуацию в Красном море в отрыве от дискуссии вокруг СВПД сложно. Говоря с NEWS.ru о том, какая сделка с Ираном устроит Израиль, советник израильского премьер-министра Ариэль Бульштейн заметил, что еврейское государство никогда не поддержит узкие, технические договорённости.
В отличие от некоторых политиков, для которых сделка с Ираном является самоцелью, для Израиля, и как мне представляется, для всего нормального мира, цель — достижение результата. И результат должен быть очень простой. Иран должен отказаться от поползновений к приобретению ядерного оружия.
По словам Бульштейна, Иран, с точки зрения Израиля, должен дать не временное обязательство об отказе от каких-то действий на пути к ядерному оружию, а более веское обещание — отказаться от этой цели, «вернуть назад всё то, что было незаконно приобретено этой страной на пути к этой цели», то есть отказаться от продуктов обогащения урана и демонтировать все центрифуги. Он подчеркнул, что иранская сторона должна отказаться в том числе от средств доставки — баллистических ракет, которые могут быть оснащены ядерными боеголовками. Договорённости будут эффективными только в том случае, если они окончательно разрешат все эти вопросы, заключил собеседник NEWS.ru.