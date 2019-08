О секретных переговорах еврейского государства и ОАЭ сообщило издание The Wall Street Journal. Целью встреч стал обмен разведывательными данными. Несмотря на то, что переговоры стартовали весной, они всё еще находятся на предварительном этапе. Инициатором встреч, по этим данным, является координатор иранской политики в Госдепартаменте США Брайан Хук. По словам источника Wall Street Journal в администрации президента, Госдеп работает с несколькими стран над координацией деятельности в сфере дипломатии, в области безопасности и разведданных «в ответ на эскалацию иранской агрессии».

В администрации президента США хотят , чтобы Израиль и Эмираты помогли сформировать более жёсткое стратегическое видение в отношении Тегерана. Вашингтон добивается, чтобы к этой группе стран присоединились европейцы, занимающие в настоящее время лояльную по отношению к Тегерану позицию.