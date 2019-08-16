Представители Израиля и Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) в последнее время активизировали контакты для того, чтобы подготовить ответ иранской политике в регионе. О встречах между дипломатами этих стран сообщает американская пресса. Интенсификация контактов, по этим данным, произошла по инициативе Вашингтона, который хотела бы «сколотить» целый антииранский фронт. Впрочем, есть опасения, что ОАЭ могут оказаться на стороне Ирана: в последнее время Абу-Даби демонстрирует чересчур самостоятельную политику.

О секретных переговорах еврейского государства и ОАЭ сообщило издание The Wall Street Journal. Целью встреч стал обмен разведывательными данными. Несмотря на то, что переговоры стартовали весной, они всё еще находятся на предварительном этапе. Инициатором встреч, по этим данным, является координатор иранской политики в Госдепартаменте США Брайан Хук. По словам источника Wall Street Journal в администрации президента, Госдеп работает с несколькими стран над координацией деятельности в сфере дипломатии, в области безопасности и разведданных «в ответ на эскалацию иранской агрессии».

Эти усилия уже помогли предотвратить и нейтрализовать многочисленные иранские угрозы, включая террористические и кибер-операции в третьих странах, запланированные атаки на систему международных перевозок и незаконный оборот оружия, — сказал источник газеты.

В администрации президента США хотят , чтобы Израиль и Эмираты помогли сформировать более жёсткое стратегическое видение в отношении Тегерана. Вашингтон добивается, чтобы к этой группе стран присоединились европейцы, занимающие в настоящее время лояльную по отношению к Тегерану позицию.

We should sell nuclear powered bombers to our allies in Asia, like Saudi Arabia, Egypt, Israel, India, Pakistan, UAE. The key fly low over Asian and African air space they should be defending themselves not relying on us pic.twitter.com/T3yMRASvho — William Schumberg (@WSchumberg) August 16, 2019

Израиль имеет официальные дипломатические отношения только с двумя арабскими игроками — Египтом и Иорданией. Однако еврейское государство предпринимает в последнее время большие усилия в том, что касается реабилитации своих связей с арабским миром. Контакты происходят на уровне непубличных каналов. Что касается Эмиратов, то недавно появились признаки того, что публичные дипломатические связи могут всё-таки появиться. Так, аравийскую монархию посетили несколько израильских министров. В феврале на Варшавской конференции лидеры стран Персидского залива собрались вместе с десятками других государств, чтобы усилить давление на Иран. Встречи между представителями еврейского государства и парламентёрами аравийских монархий проходили и раньше. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уже отмечал, что израильские разведданные высоко ценятся арабскими государствами.

Однако есть опасения, что ОАЭ выйдет из «американской» орбиты влияния. В течение нескольких недель после того, как США стали усиливать свою группировку у берегов Персидского залива для того, чтобы предотвратить нападения на торговые суда, правительство ОАЭ направило делегацию представителей береговой охраны в Тегеран — для обсуждения вопросов безопасности на море. Вряд ли это могло понравиться Вашингтону, который настаивает на дипломатической изоляции Исламской Республики. Даже после того, как в июне этого года в территориальных водах ОАЭ сдетонировали предположительно иранские мины, в Абу-Даби попытались дистанцироваться от жёстких выступлений в адрес Ирана. Иначе поступила Саудовская Аравия, которая придерживается в отношении республики политики максимального давления.

В Эмиратах не хотят войны, — говорит источник Washington Post в руководстве ОАЭ. — Самое главное — это мир, безопасность и стабильность.

Это даёт повод сомневаться в позиции Эмиратов. По мнению экспертов и чиновников, Соединённые Штаты могут ошибиться в своей ставке на ОАЭ в контексте противостояния с Ираном. Эксперт Теодор Карасик полагает, что Эмираты всё чаще и чаще отклоняются от поставленных Америкой целей. Может быть, причиной тому служит уязвимость страны перед потенциальными угрозами из Ирана.

Есть гипотеза, что географическое положение ОАЭ, их экономика и репутация безопасного убежища для иностранцев делают страну восприимчивой к последствиям региональной конфронтации даже низкого уровня. От Ормузского пролива, который рискует стать основной мишенью Ирана в случае обострения с США, зависит экономика аравийской монархии. Если же туристы вдруг испугаются потенциальной войны, то это будет сильнейший удар по экономике ОАЭ, говорят аналитики. В связи с этим опасаться за дальнейшую линию Эмиратов в отношении Ирана действительно стоит.