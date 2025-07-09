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09 июля 2025 в 17:32

«В Москве ему было скучно»: Артемий Лебедев ответил на жалобы Слепакова

Артемий Лебедев поиронизировал над жалобой Слепакова на жизнь в Израиле

Артемий Лебедев Артемий Лебедев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Комику Семену Слепакову (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в Москве было скучно, заявил российский блогер Артемий Лебедев на странице в соцсети «ВКонтакте». Таким образом дизайнер ответил на жалобы Слепакова на трудности с покупкой автомобиля в Израиле.

В Москве ему было скучно, потому что вот так вот — бац! — и у тебя уже сразу все готово, машину уже привезли, на красивых номерах, и вообще уже за тебя все сделано, и все тебя в попу поцеловали. От этого Семену Слепакову было скучно, и поэтому он сбежал, — поиронизировал в ответ Лебедев.

Слепаков ранее отметил, что сделать любое дело в Израиле непросто, так как там можно столкнуться с большим количеством преград. Однако из-за этого любая разрешенная задача приносит ощущение счастья, заявил комик. Он также пожаловался на высокую стоимость жилья и машин в стране по сравнению с Россией. Кроме того, комик указал на низкий уровень сервиса при доставке продуктов.

Позже Слепаков рассказал: первый результат ДНК-теста показал, что он еврей на 82%, а на оставшиеся 18% — итальянец, азербайджанец, грузин и армянин. Этими результатами комик объяснил свой темперамент. Однако потом лаборатория сообщила о новых результатах. Оказалось, что Слепаков на 100% еврей.

Россия
Артемий Лебедев
Семен Слепаков
Израиль
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