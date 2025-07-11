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11 июля 2025 в 10:42

В МИД России призвали продлить перемирие между Ираном и Израилем

Лавров: РФ призвала продлить перемирие между Ираном и Израилем без перерывов

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Россия призвала к сохранению режима прекращения огня между Ираном и Израилем без перерывов, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в мероприятиях по линии АСЕАН в Куала-Лумпуре. По его словам, подобные инциденты не должны повторяться, передает пресс-служба МИД.

Мы призвали к тому, чтобы объявленное вроде бы перемирие продолжалось без каких-либо перерывов, — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Лавров отметил, что Москва также призывает исправить последствия ущерба, нанесенного Договору о нераспространении ядерного оружия и гарантиям МАГАТЭ, а также продолжить поиск решения исключительно дипломатическим путем. По его мнению, международные соглашения в сфере ядерной безопасности необходимо уважать.

Ранее посол Ирана в России Казем Джалали заявил, что действия Израиля в Иране представляют собой военные преступления. Дипломат обвинил Тель-Авив в убийствах иранских командиров, ученых и мирных жителей, включая беременных женщин, а также в атаках на гражданские ядерные объекты. Все эти действия, по его словам, поддерживаются Западом.

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