Израиль по состоянию на день 11 мая продолжил обстрелы территории сектора Газа в ходе операции «Щит и стрела». По заявлению ЦАХАЛ, главной целью являются пусковые ракетные установки группировки «Исламский джихад», размещенные на территории эксклава. Погибли минимум 25 человек, среди них не только члены группировки, но также гражданские лица, включая детей.
Как долго продлятся удары — неизвестно, поскольку нет ясности с мирными переговорами. По одним сведениям, Египет продолжает попытки усадить стороны за стол переговоров, по другим — Каир приостановил работу в этом направлении.
По данным на вечер 10 мая, с территории сектора Газа было запущено 469 ракет, из них 333 пересекли границу сектора. По информации израильской стороны, более полутора сотен ракет были сбиты системой ПВО «Железный купол», большая часть остальных упала в море или на пустырях. В ответ Израиль ударил по 133 целям в палестинском эксклаве.
Фото: Mahmoud Issa/Global Look Press
Медики эвакуируют женщину, направляясь в более безопасные районы сектора Газа после израильских авиаударов 10 мая 2023 года
Фото: Mahmoud Issa/Global Look Press
Пострадавшие от израильских ударов делятся переживаниями друг с другом
Фото: IMAGO/Omar Al-Dirawi/apaimages/Global Look Press
Девочка в секторе Газа смотрит из разбитого обстрелом окна
Фото: IMAGO/Omar Al-Dirawi/apaimages/Global Look Press
Разрушенное авиаударом здание в Хан-Юнисе, южная часть сектора Газа, 11 мая 2023 года
Фото: Stringer/Keystone Press Agency/Global Look Press
Палестинец осматривает комнату после авиаударов израильских военных самолетов в Хан-Юнисе, южная часть сектора Газа
Фото: Stringer/Keystone Press Agency/Global Look Press
Мальчик на фоне разрушенного здания после авиаударов израильских военных самолетов в Хан-Юнисе, южная часть сектора Газа, 11 мая 2023 года
Фото: Stringer/Keystone Press Agency/Global Look Press
Девочка на фоне разрушенного здания после авиаударов израильских военных самолетов в Хан-Юнисе, южная часть сектора Газа, 11 мая 2023 года
Фото: Omar Al-Dirawi/Keystone Press Agency/Global Look Press
Разрушенное авиаударом здание в Хан-Юнисе, южная часть сектора Газа, 11 мая 2023 года
Фото: Omar Al-Dirawi/Keystone Press Agency/Global Look Press
Дом палестинцев в секторе Газа. Брат скорбит о двух погибших в результате ударов сестрах, Эмани и Дании Адес
Фото: Omar Al-Dirawi/Keystone Press Agency/Global Look Press
Отец двух погибших в результате израильских ударов сестер говорит о своем горе. Газа, 11 мая 2023 года
Фото: Stringer/Keystone Press Agency/Global Look Press
Разрушенное авиаударом здание в Хан-Юнисе, южная часть сектора Газа, 11 мая 2023 года
Фото: Atia Darwish/Keystone Press Agency/Global Look Press
Люди на фоне разрушенного здания после авиаударов израильских военных самолетов в Хан-Юнисе, южная часть сектора Газа, 11 мая 2023 года