Ракеты и слезы: Израиль продолжил обстрелы сектора Газа Попытки остановить взаимную перестрелку пока не увенчались успехом

Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press

Израиль нанес несколько массированных авиаударов по cектору Газа

Израиль по состоянию на день 11 мая продолжил обстрелы территории сектора Газа в ходе операции «Щит и стрела». По заявлению ЦАХАЛ, главной целью являются пусковые ракетные установки группировки «Исламский джихад», размещенные на территории эксклава. Погибли минимум 25 человек, среди них не только члены группировки, но также гражданские лица, включая детей.

Как долго продлятся удары — неизвестно, поскольку нет ясности с мирными переговорами. По одним сведениям, Египет продолжает попытки усадить стороны за стол переговоров, по другим — Каир приостановил работу в этом направлении.

По данным на вечер 10 мая, с территории сектора Газа было запущено 469 ракет, из них 333 пересекли границу сектора. По информации израильской стороны, более полутора сотен ракет были сбиты системой ПВО «Железный купол», большая часть остальных упала в море или на пустырях. В ответ Израиль ударил по 133 целям в палестинском эксклаве.