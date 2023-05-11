Израиль по состоянию на день 11 мая продолжил обстрелы территории сектора Газа в ходе операции «Щит и стрела». По заявлению ЦАХАЛ, главной целью являются пусковые ракетные установки группировки «Исламский джихад», размещенные на территории эксклава. Погибли минимум 25 человек, среди них не только члены группировки, но также гражданские лица, включая детей.

Как долго продлятся удары — неизвестно, поскольку нет ясности с мирными переговорами. По одним сведениям, Египет продолжает попытки усадить стороны за стол переговоров, по другим — Каир приостановил работу в этом направлении.

По данным на вечер 10 мая, с территории сектора Газа было запущено 469 ракет, из них 333 пересекли границу сектора. По информации израильской стороны, более полутора сотен ракет были сбиты системой ПВО «Железный купол», большая часть остальных упала в море или на пустырях. В ответ Израиль ударил по 133 целям в палестинском эксклаве.

Палестинцы, пострадавшие от израильских авиаударов

Фото: Mahmoud Issa/Global Look Press

Палестинцы, пострадавшие от израильских авиаударов

Медики эвакуируют женщину, направляясь в более безопасные районы сектора Газа после израильских авиаударов 10 мая 2023 года

Фото: Mahmoud Issa/Global Look Press

Медики эвакуируют женщину, направляясь в более безопасные районы сектора Газа после израильских авиаударов 10 мая 2023 года

Последствия израильских обстрелов в секторе Газа

Фото: Yasser Qudih/Xinhua/Global Look Press

Последствия израильских обстрелов в секторе Газа

Пострадавшие от израильских ударов делятся переживаниями друг с другом

Фото: Mahmoud Issa/Global Look Press

Пострадавшие от израильских ударов делятся переживаниями друг с другом

Девочка в секторе Газа смотрит из разбитого обстрелом окна

Фото: IMAGO/Omar Al-Dirawi/apaimages/Global Look Press

Девочка в секторе Газа смотрит из разбитого обстрелом окна

Разрушенное авиаударом здание в Хан-Юнисе, южная часть сектора Газа, 11 мая 2023 года

Фото: IMAGO/Omar Al-Dirawi/apaimages/Global Look Press

Разрушенное авиаударом здание в Хан-Юнисе, южная часть сектора Газа, 11 мая 2023 года

Палестинец осматривает комнату после авиаударов израильских военных самолетов в Хан-Юнисе, южная часть сектора Газа

Фото: Stringer/Keystone Press Agency/Global Look Press

Палестинец осматривает комнату после авиаударов израильских военных самолетов в Хан-Юнисе, южная часть сектора Газа

Мальчик на фоне разрушенного здания после авиаударов израильских военных самолетов в Хан-Юнисе, южная часть сектора Газа, 11 мая 2023 года

Фото: Stringer/Keystone Press Agency/Global Look Press

Мальчик на фоне разрушенного здания после авиаударов израильских военных самолетов в Хан-Юнисе, южная часть сектора Газа, 11 мая 2023 года

Девочка на фоне разрушенного здания после авиаударов израильских военных самолетов в Хан-Юнисе, южная часть сектора Газа, 11 мая 2023 года

Фото: Stringer/Keystone Press Agency/Global Look Press

Девочка на фоне разрушенного здания после авиаударов израильских военных самолетов в Хан-Юнисе, южная часть сектора Газа, 11 мая 2023 года

Разрушенное авиаударом здание в Хан-Юнисе, южная часть сектора Газа, 11 мая 2023 года

Фото: Omar Al-Dirawi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Разрушенное авиаударом здание в Хан-Юнисе, южная часть сектора Газа, 11 мая 2023 года

Дом палестинцев в секторе Газа. Брат скорбит о двух погибших в результате ударов сестрах, Эмани и Дании Адес

Фото: Omar Al-Dirawi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дом палестинцев в секторе Газа. Брат скорбит о двух погибших в результате ударов сестрах, Эмани и Дании Адес

Отец двух погибших в результате израильских ударов сестер говорит о своем горе. Газа, 11 мая 2023 года

Фото: Omar Al-Dirawi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Отец двух погибших в результате израильских ударов сестер говорит о своем горе. Газа, 11 мая 2023 года

Разрушенное авиаударом здание в Хан-Юнисе, южная часть сектора Газа, 11 мая 2023 года

Фото: Stringer/Keystone Press Agency/Global Look Press

Разрушенное авиаударом здание в Хан-Юнисе, южная часть сектора Газа, 11 мая 2023 года

Люди на фоне разрушенного здания после авиаударов израильских военных самолетов в Хан-Юнисе, южная часть сектора Газа, 11 мая 2023 года

Фото: Atia Darwish/Keystone Press Agency/Global Look Press

Люди на фоне разрушенного здания после авиаударов израильских военных самолетов в Хан-Юнисе, южная часть сектора Газа, 11 мая 2023 года

Ракетные обстрелы Израиля

Фото: Atia Darwish/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ракетные обстрелы Израиля

Ракетные обстрелы Израиля

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Ракетные обстрелы Израиля

Ракетные обстрелы Израиля

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Ракетные обстрелы Израиля

Ракетные обстрелы Израиля

Фото: IMAGO/Bashar Taleb/apaimages/Global Look Press

Ракетные обстрелы Израиля