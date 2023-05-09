Россиянин погиб при обстреле сектора Газа Минздрав Палестины: гражданин России погиб в секторе Газа в результате обстрела Израилем

Фото: Khaled Omar / XinHua / Global Look Press

Представитель Минздрава Палестины Ашраф аль-Кедра рассказал РИА Новости, что в результате обстрела армией обороны Израиля в секторе Газа погиб гражданин России. Он уточнил, что о смерти россиянина сообщил его сосед и друг Муавия Якоб, который также является гражданином РФ. По его словам, ракета попала в квартиру, где проживал погибший вместе с женой и сыном.

Гражданин России, Джамал Абу Хасван, погиб в городе Газа в результате обстрела армией обороны Израиля, — сказал аль-Кедра.

Собеседник агентства добавил, что Абу Хасван занимал должность главы медучреждения, которое специализировалось на физиотерапии и медицинской реабилитации. По данным ведомства, число погибших в результате атаки достигло 12, а пострадавших — 20.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что при минометном обстреле поселка Запесочье в Брянской области погиб один человек. Минобороны информацию не комментировало. По данным канала, ВСУ обстреляли не только Запесочье. Также под огнем оказались несколько населенных пунктов в Курской области. Украинская сторона обстреляла Гордеевку, Успеновку, Краснооктябрьский и Троицкое.