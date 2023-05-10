По Израилю выпустили около 400 ракет из сектора Газа Глава Минобороны Галлант заявил, что по Израилю выпустили около 400 ракет из сектора Газа

Фото: Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ракеты выпущены из сектора Газа по Израилю

Около 400 ракет было выпущено по Израилю из сектора Газа с начала операции «Щит и стрела», заявил министр обороны Израиля Йоав Галлант. По его словам, часть снарядов попали по жилым домам, передает Jerusalem Post.

Порядка 350 ракет было выпущено по Израилю, примерно четверть из них упала на территории сектора Газа, значительная часть ракет упала на открытой местности, часть ракет была сбита, и, к сожалению, было зафиксировано несколько попаданий по домам, — сказал Галлант.

Днем 10 мая израильский национальный портал Arutz Sheva сообщал, что на юге страны зафиксированы ракетные прилеты со стороны сектора Газа, всего было выпущено свыше 20 ракет. Сначала сирена звучала в приграничных городах Сдерот, Ашкелон, Ашдод, затем сообщения о воздушной тревоге поступили из некоторых районов Тель-Авива. Система «Железный купол» была активирована для перехвата ракет.

Несмотря на сообщения о воздушных атаках, Управление аэропортов Израиля сообщило, что рейсы из международного аэропорта Бен-Гурион прибывали и отправлялись по расписанию.

Ранее в тот же день телеканалы, базирующиеся на территории сектора Газа, сообщили, что танки и ВВС израильской армии обстреляли цели в северной и южной частях сектора Газа. 9 мая палестинское Министерство здравоохранения сообщало, что количество жертв израильских артиллерийских обстрелов в Газе увеличилось до 12, а число раненых достигло 20. В том числе при обстрелах погиб один россиянин. Ракета попала в квартиру, где он проживал вместе с женой и сыном.