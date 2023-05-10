На юге Израиля зафиксированы ракетные прилеты со стороны сектора Газа, всего было выпущено свыше 20 ракет, сообщает израильский национальный портал Arutz Sheva. Сначала сирена звучала в приграничных городах Сдерот, Ашкелон, Ашдод, затем сообщения о воздушной тревоге поступили из некоторых районов Тель-Авива. Система «Железный купол» была активирована для перехвата ракет.
В Сдероте одна из ракет попала в дом. Информации о пострадавших пока нет, но зафиксировано значительное разрушение здания.
Несмотря на сообщения о воздушных атаках, Управление аэропортов Израиля сообщает, что в настоящее время рейсы из международного аэропорта Бен-Гурион прибывают и отправляются по расписанию.
10 мая телеканалы, базирующиеся на территории сектора Газа, сообщили, что танки и ВВС израильской армии обстреляли цели в северной и южной частях сектора Газа. 9 мая палестинское Министерство здравоохранения сообщало, что количество жертв израильских артиллерийских обстрелов в Газе увеличилось до 12, а число раненых достигло 20. В том числе при обстрелах погиб один россиянин. Ракета попала в квартиру, где он проживал вместе с женой и сыном.