Из сектора Газа в сторону Израиля выпущено 20 ракет

Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press

Запуск ракет по Израилю из сектора Газа

На юге Израиля зафиксированы ракетные прилеты со стороны сектора Газа, всего было выпущено свыше 20 ракет, сообщает израильский национальный портал Arutz Sheva. Сначала сирена звучала в приграничных городах Сдерот, Ашкелон, Ашдод, затем сообщения о воздушной тревоге поступили из некоторых районов Тель-Авива. Система «Железный купол» была активирована для перехвата ракет.

В Сдероте одна из ракет попала в дом. Информации о пострадавших пока нет, но зафиксировано значительное разрушение здания.

Несмотря на сообщения о воздушных атаках, Управление аэропортов Израиля сообщает, что в настоящее время рейсы из международного аэропорта Бен-Гурион прибывают и отправляются по расписанию.

10 мая телеканалы, базирующиеся на территории сектора Газа, сообщили, что танки и ВВС израильской армии обстреляли цели в северной и южной частях сектора Газа. 9 мая палестинское Министерство здравоохранения сообщало, что количество жертв израильских артиллерийских обстрелов в Газе увеличилось до 12, а число раненых достигло 20. В том числе при обстрелах погиб один россиянин. Ракета попала в квартиру, где он проживал вместе с женой и сыном.