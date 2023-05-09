Число погибших в секторе Газа после израильского обстрела выросло до 12 Минздрав Палестины: число погибших в секторе Газа после обстрела Израилем выросло до 12

Фото: Juma Mohammed/Keystone Press Agency/Global Look Press

Количество жертв израильских артиллерийских обстрелов в Газе увеличилось до 12, а число раненых достигло 20, передает РИА Новости со ссылкой на палестинское Министерство здравоохранения. Ранее власти говорили о девяти погибших.

Число погибших в результате обстрелов Израилем сектора Газа возросло до 12, а количество пострадавших — до 20, — говорится в заявлении палестинского Министерства здравоохранения.

Израильские воздушные силы нанесли несколько ракетных ударов по объектам в Газе. Израильская оборонная армия в своем Telegram-канале заявила о нанесении ударов по целям движения «Исламский джихад».

Ранее сообщалось, что одним из погибших в результате израильских ударов оказался гражданин России. О смерти россиянина сообщил его сосед и друг Муавия Якоб, который также является гражданином РФ. По его словам, ракета попала в квартиру, где проживал погибший вместе с женой и сыном. Погибший Абу Хасван занимал должность главы медучреждения, которое специализировалось на физиотерапии и медицинской реабилитации.

При этом всего неделю назад писали, что Израиль достиг соглашения с палестинскими радикалами о прекращении огня в секторе Газа. Этого удалось достичь при посредничестве Египта, Катара и ООН, сообщало агентство Reuters со ссылкой на палестинского чиновника.