Израиль и Палестина договорились о прекращении огня Reuters: Израиль и радикалы из сектора Газа договорились о перемирии

Фото: Ahmad Hasaballah/ZUMAPRESS.com

Израиль достиг соглашения с палестинскими радикалами о прекращении огня в секторе Газа. Этого удалось достичь при посредничестве Египта, Катара и ООН, сообщает агентство Reuters со ссылкой на палестинского чиновника. По информации агентства, режим прекращения огня уже вступил в силу.

Во вторник, 2 мая армия Израиля сообщала о ракетном обстреле своей территории, произведенном палестинскими радикалами из сектора Газа. В ответ израильские военные нанесли удары по сектору.

По информации радиостанции Kan, удары палестинцев последовали после того, как в ночь на 2 мая было объявлено о смерти в тюрьме Израиля активиста радикальной палестинской группировки Хадра Аднана, который три месяц назад объявил голодовку. Мужчина обвинялся в террористической деятельности. Он отказался от медицинской помощи, указывает радиостанция.

По данным Kan, в результате палестинского обстрела один человек получил осколочные ранения. Это произошло в районе израильского города Сдерот. В свою очередь 12-й канал израильского телевидения сообщает о трех пострадавших. Также известно о пяти палестинцах, получивших ранения в ходе израильского обстрела.

Ранее сообщалось, что один человек погиб в результате атаки Израиля на сирийский Алеппо. Еще семь человек пострадали.