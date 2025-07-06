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06 июля 2025 в 17:43

Шейхи Хеврона предложили путь к миру с Израилем

Шейхи Хеврона предложили создать эмират и признать Израиль государством

Хеврон Хеврон Фото: Mamoun Wazwaz/XinHua/Global Look Press

Несколько авторитетных шейхов из Хеврона выступили с инициативой отделения города от палестинской администрации и создания собственного эмирата, также признав государственность Израиля, сообщает The Wall Street Journal. Соответствующее обращение они направили через министра экономики Израиля Нира Барката премьер-министру Биньямину Нетаньяху.

По данным издания, инициатором выступил шейх Вади аль-Джабари — представитель одного из самых влиятельных арабских кланов Хеврона. Его поддержали еще четверо уважаемых местных лидеров. В письме они выразили готовность к сотрудничеству с Израилем и предложили включить их будущий эмират в рамки «Соглашений Авраама», заключенных Израилем с несколькими арабскими странами в 2020 году.

Шейхи уточнили, что осуждают палестинскую администрацию, назвав ее коррумпированной и неподконтрольной местным традициям. Взамен они предлагают признать «эмират Хеврон» как легитимного представителя арабского населения города и начать поэтапное восстановление экономических связей с Израилем.

Эксперты отмечают, что Хеврон традиционно более консервативен, чем другие города Западного берега, и имеет сильное клановое устройство. Однако израильская служба безопасности и армия выступают против предложенного плана. Они опасаются дестабилизации ситуации и невозможности контроля над множеством независимых вооруженных кланов.

Ранее движение «Ансар Аллах» сообщило о ракетном ударе по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве с применением гиперзвуковой баллистической ракеты «Палестина-2». По их словам, атака достигла цели. Кроме того, хуситы заявили об использовании беспилотников для ударов по Ашкелону, Тель-Авиву и Эйлату.

Израиль
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Биньямин Нетаньяху
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