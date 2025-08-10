Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Последствия мощного землетрясения в Турции засняли на видео

Фото: Bradley Secker/dpa/Global Look Press

Разрушения, вызванные мощным землетрясением в западной части Турции, попали на видео. Из-за подземных толчков в регионе были повреждены многие здания.

На опубликованных в Сети кадрах можно увидеть руины зданий, а также работу спасателей и местных жителей, которые пытаются разобрать обломки. Некоторые дома были полностью разрушены катаклизмом.

Ранее стало известно, что 10 августа на западе Турции было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,1 балла. Эпицентр подземных толчков находился в провинции Балыкесир. Информация о последствиях уточняется.

В корпорации Google заявили о несовершенстве системы предупреждения о землетрясениях в Турции в 2023 году. Технологический гигант отправил уведомления лишь нескольким сотням пользователей, тогда как потенциально охватить они могли более 10 миллионов человек в радиусе 150 км от эпицентра.

Также 10 августа сейсмологи зарегистрировали мощные подземные толчки у побережья Камчатского края. Согласно данным Единой геофизической службы РАН, эпицентр землетрясения располагался в 215 километрах от Петропавловска-Камчатского на глубине 33 километров.

