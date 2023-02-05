Лидер Ирана определил судьбу «десятков тысяч» заключенных Хаменеи принял решение помиловать «десятки тысяч» заключенных

Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Али Хаменеи

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в честь годовщины исламской революции помиловал «десятки тысяч» заключенных, в том числе осужденных за участие в антиправительственных акциях, сообщает IRNA. Агентство отмечает, что лидер Ирана одобрил предложение главы судебной власти Голяма Хосейна Мохсени-Эджеи о помиловании или смягчении приговора десяткам тысяч обвиняемых, которые были арестованы в ходе недавних событий в стране.

Однако амнистия распространяется не для всех категорий заключенных. Под нее не подпадают люди, осужденные за убийства, а также те, кто уничтожил, повредил или поджог государственное имущество.

Кроме того, помилование не коснется тех, кто вел шпионскую деятельность или работал на спецслужбы других государств.

16 сентября в Тегеране отряд полиции нравов, следящий за соблюдением шариатских норм, задержал и до смерти избил в участке 22-летнюю Махсу Амини за то, что она была в «неправильном хиджабе». Девушка приехала в столицу Ирана из Иракского Курдистана и вместо положенного головного убора носила платок.

После убийства девушки в Иране вспыхнули протесты, к которым присоединились почти все слои населения страны. Манифестации продолжались несколько недель, при этом протестные акции возобновляются и по сей день. По данным Iran International, всего с 17 сентября были убиты 469 протестующих и 61 сотрудник сил безопасности. Также были арестованы 18 тысяч демонстрантов, в отношении некоторых вынесены смертные приговоры, однако ни один не был исполнен. В декабре стало известно, что правительство Ирана пересмотрит закон об обязательном ношении хиджаба для женщин. По словам Монтазери, обсуждение идет во всех ветвях власти, несмотря на то что их представляют политики-консерваторы.