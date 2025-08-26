Генконсульство России раскрыло правду о поисках пропавшего в Босфоре пловца Поиски пропавшего в Босфоре пловца Свечникова пока не дали результатов

Поиски турецкими правоохранительными органами российского пловца Николая Свечникова, который пропал 24 августа во время заплыва через Босфор, пока не дали результатов, сообщили в генконсульстве РФ в Стамбуле. По информации ТАСС, поисковая операция еще ведется. По факту пропажи россиянина местная прокуратура возбудила уголовное дело. Инициировано всестороннее расследование.

Мы общались с жандармерией. Нам сообщили, что ведутся поиски, результатов пока нет, — отметили в диппредставительстве.

До этого турецкие СМИ сообщили, что Свечников мог выжить. Уточнялось, что россиянин мог добраться до берега и выкинуть браслет с чипом, который фиксирует время погружения и выхода из воды и не оснащен датчиком GPS, в море.

Ранее многократный чемпион мира по плаванию на открытой воде Евгений Безрученко заявил, что для опытного спортсмена подобный заплыв не мог стать проблемой. Он отметил, что в этом году течение в Босфоре было слабым. Скорее всего, это несчастный случай, не связанный с течениями и с какими‑то спортивными моментами, объяснил Безрученко.