26 августа 2025 в 12:12

Генконсульство России раскрыло правду о поисках пропавшего в Босфоре пловца

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Поиски турецкими правоохранительными органами российского пловца Николая Свечникова, который пропал 24 августа во время заплыва через Босфор, пока не дали результатов, сообщили в генконсульстве РФ в Стамбуле. По информации ТАСС, поисковая операция еще ведется. По факту пропажи россиянина местная прокуратура возбудила уголовное дело. Инициировано всестороннее расследование.

Мы общались с жандармерией. Нам сообщили, что ведутся поиски, результатов пока нет, — отметили в диппредставительстве.

До этого турецкие СМИ сообщили, что Свечников мог выжить. Уточнялось, что россиянин мог добраться до берега и выкинуть браслет с чипом, который фиксирует время погружения и выхода из воды и не оснащен датчиком GPS, в море.

Ранее многократный чемпион мира по плаванию на открытой воде Евгений Безрученко заявил, что для опытного спортсмена подобный заплыв не мог стать проблемой. Он отметил, что в этом году течение в Босфоре было слабым. Скорее всего, это несчастный случай, не связанный с течениями и с какими‑то спортивными моментами, объяснил Безрученко.

генконсульства
пловцы
Турция
Босфор
поиски
