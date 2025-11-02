Тело пропавшего при странных обстоятельствах мальчика нашли в поле В Армении обнаружили тело пропавшего неделю назад трехлетнего ребенка

Спасатели нашли тело трехлетнего мальчика, пропавшего неделю назад из села Цапатах Гегаркуникской области Армении, сообщили в пресс-службе МВД республики. В поисках участвовали около 150 сотрудников ведомства, а также 150 спасателей, кинологи и почти 200 волонтеров.

2 ноября примерно в 15:00 (14:00 мск) в поле, прилегающем к селу Цапатах, спасатели обнаружили тело Т. О. 2022 года рождения, разыскиваемого с 27 октября, — подчеркнули правоохранители.

Отмечается, что ребенок пропал при невыясненных обстоятельствах. Для установления причин смерти назначен ряд судебно-медицинских и других экспертиз. По факту гибели мальчика Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело по статье об убийстве.

