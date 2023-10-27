Больницы на юге Газы могут закрыть в течение суток из-за дефицита топлива

Фото: Ayman Al Gedi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сектор Газа

Больницы на юге сектора Газа, принадлежащие Палестинскому обществу Красного Полумесяца, могут закрыть в течение суток из-за тотального дефицита топлива, рассказала The Washington Post сотрудница организации. По ее словам, медики столкнулись с нехваткой всего — от лекарств до электричества. Каждый час в медучреждения поступают сотни раненых.

Наши больницы «Аль-Кудс» и «Аль-Амаль», вероятно, придется закрыть в течение суток из-за нехватки топлива. Мы грузим в машины скорой помощи десятки людей, пытаясь спасти как можно больше. Мы уже не следуем никаким медицинским протоколам, только принципам гуманности. У нас закончились лекарства, гуманитарная помощь, а теперь и топливо, — приводит ее слова газета.

Женщина добавила, что из-за нехватки мест в палатах пациенты лежат в коридорах. Врачи, чтобы как-то сберечь электричество для отделения интенсивной терапии, не включают кондиционеры и не пользуются лифтами.

Ранее сегодня, 27 октября, Управление ООН по правам человека обвинило Израиль в военных преступлениях в Газе. Во всемирной организации расценили действия страны как военные преступления, поскольку она занимается «коллективным наказанием» населения Газы, лишая жителей анклава основных товаров и всего необходимого для жизнедеятельности, а также наносит удары по густонаселенным районам.