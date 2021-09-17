Артур Гаспарян: «коварство» Пугачёвой — миф, Гулькина ляпнула глупость

Алла Пугачёва поблагодарила журналиста Артура Гаспаряна за ту отповедь, что он дал в «МК» певице Наталье Гулькиной, обвинившей Примадонну в «разрушении карьер неугодных» артистов. Гаспарян рассказал NEWS.ru, почему Алла Борисовна, которая обычно игнорирует конфликты в медийном пространстве, отреагировала на ситуацию с Гулькиной и почему экс-солистка «Миража» неправа.

Почему Гулькина назвала Пугачёву «серым кардиналом» шоу-бизнеса

Всё началось с интервью Натальи Гулькиной, вышедшего на YouTube-канале Елены Ханги. 57-летняя экс-солистка группы «Мираж» обвинила Пугачёву в «разрушении карьеры» артистов, подчеркнув, что Примадонна всегда обладала влиянием на судьбы людей и являлась «серым кардиналом» в мире шоу-бизнеса. В ответ Артур Гаспарян написал большую статью, в которой на конкретных примерах объяснил, почему подобные обвинения, нередко звучащие в адрес Аллы Борисовны, являются всего лишь мифами.

Наталья Гулькина gulkina_natalia/instagram.com

Псевдоартисты, псевдоразоблачители, псевдокритики давно сделали «коварство Пугачевой» и ее «разоблачение» своим коньком. Андрей Разин годами на этом топчется, хотя помню, как прорывался к ней когда-то — аж скулы сводило: потому что тогда, когда рванул «Ласковый май», Алла уже была на недосягаемой вершине. Ей в принципе этот «май», хоть ласковый, хоть не очень, был что мертвому припарка... Но настырного Разина она таки приняла, даже напутствовала и благословила... А теперь, значит, «мать плохая, мать дура»? Побойся Бога, Андрюша, «племянничек» ты наш горбачёвский. Куда это она тебя не пустила? — пишет Артур Гаспарян.

Журналист подчеркнул, что Алла Пугачёва, напротив, оказывала поддержку многим артистам, и назвал обвинения Гулькиной безосновательными.

На заявления Гулькиной и публикацию Гаспаряна отреагировала и сама Алла Пугачёва, поблагодарив журналиста и «МК».

Люди, люди, люди! Ничего со мной не сделать Вам. Я давно не верю злым словам. Не врите, и будете здоровее. БОГ вам судья, — написала певица под публикацией на своей странице в Instagram .

«Я благодарен Алле Борисовне за её реакцию»

NEWS.ru спросил Артура Гаспаряна, почему он решил защитить Аллу Пугачёву и как отреагировал на благодарность певицы.

— Артур, вы единственный вступились за Аллу Борисовну. Почему другие промолчали?

— Я журналист, который, как и вы, и любой другой журналист, отслеживает некое медийное пространство и всё, что в нём происходит.

Артур Гаспарян Нина Зотина/РИА Новости

На мой взгляд, в этом медийном пространстве произошла достаточно интересная, яркая, скандальная вещь. Во многом немотивированное выступление певицы Гулькиной, касающееся другой очень известной певицы — Аллы Пугачёвой, где были повторены некие, на мой взгляд, мифы, которые настало время подкорректировать или даже развенчать.

Почему на это не отреагировали другие журналисты — это, наверное, надо спрашивать у других журналистов. Вы же отреагировали, значит, вас эта тема тоже зацепила, наверное.

— А почему молчит мир шоу-бизнеса? Значит ли это, что там каждый сам за себя?

— В мире шоу-бизнеса вообще всегда каждый сам за себя. А о том, что они не отреагировали... Ну а как они должны были реагировать? Я вот не очень понимаю, почему они должны были реагировать на выступление Гулькиной у Елены Ханги каким-то образом.

Знаете, каждый день столько выступлений артистов на разных каналах, что, наверное, не все успевают отслеживать и как-то реагировать. Я, во всяком случае, в той дискуссии, которая возникла по следам выступления Гулькиной и моей публикации, вижу очень много разнообразной реакции, в том числе со стороны медийных персонажей, на эту тему. Например, в комментах и лайках к постам в Интернете.

— Что вы почувствовали, когда Пугачёва поблагодарила вас в Instagram?

— Я почувствовал признательность Алле Борисовне за оценку.

— Алла Борисовна редко реагирует на происходящее в медийном пространстве, однако здесь сделала исключение. Как вы считаете, её действительно задели слова Гулькиной или ей, в целом, безразлично?

— Если бы ей было безразлично, она бы никак не отреагировала, в том числе и на мою публикацию. Я ей благодарен за реакцию на публикацию в «МК», а не на слова Гулькиной.

Алла Пугачёва alla_orfey/instagram.com

Видимо, в какой-то степени Аллу Борисовну эта ситуация не то что задела... просто, наверное, набралась критическая масса подобных пересудов, разговоров, несправедливых обвинений. То, что называется «мифология вокруг великой певицы». И эта критическая масса привела, видимо, к тому, что нарыв прорвался.

— Уже была какая-то реакция от Гулькиной?

— Нет, пока не было. К Наташе я отношусь очень хорошо. Мы приятельствуем. Какой-то бес её попутал, похоже. Ляпнула глупость и села в лужу. Зачем? Не знаю, как она отреагирует. Надеюсь, спокойно. Надо меньше смотреть на других, а больше заниматься собой.