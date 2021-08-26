Пугачёва восхитила поклонников элегантным платьем и новой причёской

Алла Пугачёва привела в восторг поклонников помолодевшим видом, отказавшись от шиньона и сделав укладку. Фото Примадонны опубликовала жена модельера Валентина Юдашкина Марина.

Также певица примерила элегантное чёрное платье с широким поясом. На снимке артистка позирует с самим Юдашкиным и его супругой.

Аллочка, наша любимая подруга! Приехала в гости! — подписала фото жена кутюрье.

Поклонники наперебой стали осыпать Пугачёву комплиментами. Многие отметили, что новая причёска заметно молодит и освежает певицу. Фанаты не упустили возможности похвалить народную певицу. «Как же Алле Борисовне хорошо с такой прической», «Алла, как вам идёт такая прическа, уже надоела копна волос», «Алла Борисовна всё молодеет и молодеет», пишут в комментариях пользователи.

Ранее основатель и солист группы «Ласковый май» Андрей Разин раскрыл истинную причину ухода певицы и народной артистки СССР Аллы Пугачёвой с музыкальной сцены. Он заявил, что голос певицы погубило курение.