«Серый кардинал»: Гулькина рассказала о влиянии Пугачёвой на шоу-бизнес

Певица Наталия Гулькина рассказала, что в отечественном шоу-бизнесе существуют так называемые серые кардиналы. Именно эти люди решают, чьи песни будут крутить по радио или телевизору. По её словам, к ним относятся Иосиф Кобзон и Алла Пугачёва. Последняя «шла по головам» и «одним махом разрушала карьеры неугодных», призналась экс-солистка «Миража» в интервью Елене Ханге на её YouTube-канале.

Я знаю целый ряд исполнительниц, которых услышала Алла Борисовна и их не стало слышно, — подчеркнула звезда.

Гулькина призналась, что сегодня на эстраде «всё продается и покупается». Например, Пугачёва стоит за всеми значимыми решениями в шоу-бизнесе. Жена Максима Галкина якобы повлияла на решение отправить Манижу на Евровидение, несмотря на то что многим это показалось странным. Экс-солистка группы «Мираж» подчеркнула, что такие конкурсы стоят бешеных денег и на их покупку есть спрос.

Ранее Манижа объяснила, зачем решила принять участие в Евровидении, ведь ехала она туда не за победой. В первую очередь артистка отметила, что благодаря конкурсу стала «в тысячу раз сильнее» и ещё лучше поняла, что ей нравится. Манижа пошутила, что если бы приехала на Евровидение с целью победить, то выступала бы «в коротком серебряном платье». При этом она заявила, что изначально понимала, что не является фаворитом. Финал конкурса состоялся 22 мая в Роттердаме (Нидерланды), первое место заняла итальянская группа Måneskin. Манижа — девятая.