«Хорошо повеселились»: Пенкин оценил слухи о романе с солистками «Миража»

https://static.news.ru/photo/46477648-b3ae-11eb-98d0-96000091f725_660.jpg Сергей Пенкин Фото: vk.com/s.penkin

Певец Сергей Пенкин в интервью Дмитрию Гордону оценил слухи о бурном романе с солистками группы «Мираж» Наталией Гулькиной и Маргаритой Суханкиной.

По его словам, раньше им было выгодно поддерживать разговоры о своём «тройственном союзе» для привлечения внимания журналистов. Сейчас в этом уже нет необходимости.

Однажды мы очень хорошо повеселились у меня за городом. Романа не было — это шутка. Маргарита и Наталия — хорошие девчонки, не знаю, общаются ли они друг с другом сегодня, — рассказал артист.

Пенкин добавил, что по натуре он миролюбивый человек и любит, чтобы с людьми было комфортно.

Ранее Пенкин раскрыл секрет своего похудения на 22 кг. При этом он отметил, что решил вернуть былую стройность, чтобы соответствовать коллегам по сцене. По его словам, чтобы добиться желаемого, ему пришлось придерживаться жёсткой диеты. Артист отметил, что очень доволен своим преображением. Он считает, что стал выглядеть моложе своего возраста.