«Очень актуально»: Гаспарян выбрал главный хит нового альбома Земфиры

28 июля Земфира неожиданно для слушателей представила на всех музыкальных сервисах новый мини-альбом — третий релиз за год — с говорящим названием «Ах» из четырёх песен. Уже спустя несколько часов он получил характеристику «летний», а поклонники немедленно раскрыли личность молодого человека, изображённого вместе с певицей на обложке.

Музыкальный критик Артур Гаспарян объяснил в беседе с NEWS.ru, чем интересен мини-альбом Земфиры «Ах», и выбрал самую хитовую из четырёх песен.

«Ей не нужны для рекламы ни Максы Фадеевы, ни Егоры Криды»

Никакого трепетного ожидания и фанатских прогнозов, а лишь внезапный, по-земфировски неожиданный релиз, который сам себя прорекламировал. Альбом состоит из четырёх песен: «Ах», «Почта», «Мелодрама» и «Гудбай», которые поклонники уже слышали. СМИ быстро подхватили летнее звучание рок-дивы, а на её официальной странице в Instagram появилась скромная запись: «Земфира — Ах (2021)».

Фанаты бросились обсуждать релиз, сравнивая его с предыдущим альбомом, вышедшим прошлой зимой, — «Бордерлайн». Комментаторы пишут под постом в Instagram: «Будто Земфира начала новую жизнь», «Поэтично и музыкально, как всегда», «Кажется, Земфира приехала на дикий пляж и просто сказала: „Ах“», «Так неожиданно может выпускать музыку только Земфира».

И это правда, Земфира игнорирует все средства рекламы и тихо, без предупреждения и криков, отдаёт на суд слушателя своё творчество.

Это фирменный почерк Земфиры. Очень здорово, когда ничего не ждёшь и вдруг бах — и выходит альбом. Очень хороший маркетинговый ход, на мой взгляд. Но только в её случае! Конечно, если бы это была какая-нибудь Дуся Пупкина, которая без мощной рекламной кампании выпустила альбом, его бы никто не заметил. Поэтому Дусе Пупкиной нужно, чтобы такие как Максы Фадеевы, Шмадеевы, какие-нибудь коллаборанты, Егоры Криды и прочие очень долго трындели всем, что выйдет альбом, не пропустите! А зачем это всё Земфире? — задался вопросом музыкальный критик Артур Гаспарян в беседе с NEWS.ru.

Чем отличается альбом «Ах» от «Бордерлайна»

«Ах» стал красивым ответом тем, кто ругал «Бордерлайн» за излишнюю депрессивность, пессимизм, нешуточную тревожность. Певица резко сократила градус напряжённости и подарила слушателям лето в наушниках, сохранив при этом изящную, в меру глубокую поэзию. «Ах» — это «работа и для ушей, и для ума, и для сердца», говорит Гаспарян. Мини-альбом называют в Сети свежим глотком воздуха для всех, кто по тем или иным причинам находится в стрессе и не может увидеть горы, почувствовать босыми ногами песок и отпустить себя.

Я воздержусь от эпических речей, что эта музыка останется с нами навсегда. Хотя всё, что делает Земфира, останется с нами навсегда. Безусловно, это часть музыкальной истории, причём одни из лучших её страниц. Что касается хитов, я могу сказать, что, на мой взгляд, песня «Почта» очень актуальная, такая сиюминутная вещь. Мне кажется, по степени хитовости она вполне найдёт место в хит-парадах, — предположил Гаспарян.

После тяжёлого «Бордерлайна» «Ах» звучит как музыкальная психологическая сессия, на которой вас выслушают, поймут и приласкают. На 2-й минуте песни «Ах», которая дала название альбому, Земфира буквально позволила слушателям вместе с ней щёлкнуть зажигалкой, затянуться и с облегчением выдохнуть в тишину накопившуюся боль.

Кто изображён рядом с Земфирой на обложке «Ах»

Не исключено, что треки из нового релиза были написаны ещё во время зимнего «Бордерлайна», но не подошли ему по интонации и эмоциям — не хватило накала и боли. Лёгкие треки есть и в «Бордерлайне», однако, когда певица поёт «Только разноцветные глаза, ты останешься до завтра, тишина и лёд на завтрак» в песне «Мелодрама», слушатель забывает обо всех бытовых тревогах.

Я не люблю вот эти разговоры «Земфира не та, Алла Пугачёва не та, время не то». Земфира всегда та! Потому что Земфира является живым музыкальным организмом. Она продолжает эволюционировать. И куда уведёт её эта эволюция, знает, пожалуй, только сама Земфира, да Господь Бог. А может быть, и Земфира сама не знает, потому что она спонтанная девушка-рефлексия на какие-то музыкальные переживания, личностные переживания. В каком бы виде Земфира ни появилась, с какой бы аранжировкой, новым мелодическим ходом, новым хуком, буквально с первой секунды ты понимаешь, что это Земфира. Поэтому Земфира всегда та! — заключил Гаспарян.

После релиза альбома актриса Рената Литвинова, которая долгие годы дружит с Земфирой, опубликовала на своей странице в Instagram снимок. В кадре — рок-дива и молодой человек с обложки «Ах». По отметке на фотографии становится понятно, что это Дмитрий Емельянов — клавишник и гитарист Земфиры. Снимок подписан «Самая лучшая съёмка лета» и отмечен хештегом «ах», намекая, что автор съёмки — сама Литвинова. Не исключено, что фотографию, украсившую обложку альбома «Ах», сняла она же. Тем временем поклонники в комментариях радуются неожиданно «счастливой Земфире» в кадре Литвиновой.