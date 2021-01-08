Елена Ханга ответила на критику темнокожих актёров в исторических сериалах

Телеведущая Елена Ханга заявила, что претензии общества к цвету кожи актёра возникают лишь по определённым случаям. По её мнению, зачастую они беспочвенны.
Так она ответила на критику писателя и историка Джона Шемякина и писательницы Татьяны Толстой в Facebook. Они считают, что сериал Bridgerton безнадёжно испорчен обилием чернокожих актёров и актрис, которые играют герцогов и фрейлин. Действие сериала происходит в 1813 году.
Шемякин считает, что это попытка «сделать не очень серьёзным» миллион чернокожих, которые находились рабстве у 46 тысяч британских рабовладельцев на момент событий, описываемых в картине. Ханга
Всем тем, кто возмущается, что королевскую знать играют афроамериканцы или люди просто с африканскими корнями, хочу задать вопрос: а вам Сергей Бондарчук понравился в роли Отелло? — заявила телеведущая.
Она привела ещё несколько подобных примеров и добавила, что когда вдруг афроамериканцы сыграли королевскую знать, это вызывает бурю гнева.
Мне кажется, людей надо делить не по цвету кожи, а по принципу талантливые и неталантливые. Если ты бездарный актёр, то тебе независимо от цвета кожи не надо играть английскую знать. А если ты это делаешь так, что люди забывают даже смотреть на твой цвет кожи, то, мне кажется, вполне, — сообщила Ханга.
Как писал NEWS.ru, многие поклонники легендарной саги о суперагенте Джеймсе Бонде пришли в негодование, когда стало известно, что в новом фильме о британском шпионе появится персонаж в исполнении темнокожей актрисы Лашаны Линч. Всё бы ничего, но в картине, получившей название «Не время умирать», она исполнила роль агента 007.