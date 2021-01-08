Елена Ханга ответила на критику темнокожих актёров в исторических сериалах

https://static.news.ru/photo/b4d72778-528f-11eb-9e1c-fa163e074e61_660.jpg Елена Ханга Фото: lenakhanga/instagram.com

Телеведущая Елена Ханга заявила, что претензии общества к цвету кожи актёра возникают лишь по определённым случаям. По её мнению, зачастую они беспочвенны.

Так она ответила на критику писателя и историка Джона Шемякина и писательницы Татьяны Толстой в Facebook. Они считают, что сериал Bridgerton безнадёжно испорчен обилием чернокожих актёров и актрис, которые играют герцогов и фрейлин. Действие сериала происходит в 1813 году.

Шемякин считает, что это попытка «сделать не очень серьёзным» миллион чернокожих, которые находились рабстве у 46 тысяч британских рабовладельцев на момент событий, описываемых в картине. Ханга ответила ему в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Всем тем, кто возмущается, что королевскую знать играют афроамериканцы или люди просто с африканскими корнями, хочу задать вопрос: а вам Сергей Бондарчук понравился в роли Отелло? — заявила телеведущая.

Она привела ещё несколько подобных примеров и добавила, что когда вдруг афроамериканцы сыграли королевскую знать, это вызывает бурю гнева.

Мне кажется, людей надо делить не по цвету кожи, а по принципу талантливые и неталантливые. Если ты бездарный актёр, то тебе независимо от цвета кожи не надо играть английскую знать. А если ты это делаешь так, что люди забывают даже смотреть на твой цвет кожи, то, мне кажется, вполне, — сообщила Ханга.

Как писал NEWS.ru, многие поклонники легендарной саги о суперагенте Джеймсе Бонде пришли в негодование, когда стало известно, что в новом фильме о британском шпионе появится персонаж в исполнении темнокожей актрисы Лашаны Линч. Всё бы ничего, но в картине, получившей название «Не время умирать», она исполнила роль агента 007.