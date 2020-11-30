Темнокожая исполнительница роли агента 007 удивлена негативом в свой адрес

https://static.news.ru/photo/e8ec7934-330c-11eb-89a8-fa163e074e61_660.jpg Лашана Линч Фото: Nicole Dove/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Многие поклонники легендарной саги о суперагенте Джеймсе Бонде пришли в негодование, когда стало известно, что в новом фильме о британском шпионе появится персонаж в исполнении темнокожей актрисы Лашаны Линч. Всё бы ничего, но в картине, получившей название «Не время умирать», она исполнила роль агента 007.

Именно этот кодовый номер принадлежит Бонду и является одной из самых узнаваемых марок в мире. По сюжету, однако, Бонд покидает службу в британской разведке и его номер переходит к агенту в исполнении Линч. Актриса не ожидала, что столкнётся со столь пристальным вниманием к своей персоне.

Она подчеркнула, что и раньше во франшизе появлялись темнокожие актрисы, исполнявшие роли второго плана — например, Грейс Джонс в фильме 1985 года «Вид на убийство» и Наоми Харрис, появляющаяся в серии фильмов начиная с 2012 года. Впрочем, Линч полагает, что дело, скорее, не в цвете кожи, а в том, какая роль ей досталась. Даже при том, что продюсеры вовсе не собирались устраивать революцию и делать Бондом темнокожую женщину, номер 007 слишком прочно связан в восприятии поклонников с образами, которые создавали Шон Коннери, Роджер Мур, Дэниел Крейг и другие актёры.

Вы можете сделать Бонда чёрным — я бы хотела увидеть в этой роли Идриса Эльбу после Крейга. Он может быть представителем другого этноса, в конце концов, но он не может быть женщиной, — констатировала Линч в интервью журналу GQ.

Ещё после выхода последнего на данный момент фильма о похождениях агента 007 «Спектр» одним из преемников Дэниела Крейга называли темнокожего Идриса Эльбу, известного в том числе по экранизации серии романов Стивена Кинга «Тёмная башня». Однако позже стало известно, что Крейг появится в роли Джеймса Бонда ещё как минимум один раз. Он, впрочем, заявил, что для фильма «Не время умирать» в последний раз примерил на себя легендарный образ, так что вопрос о его преемнике снова стал актуальным. По данным СМИ, наиболее вероятным кандидатом на эту роль является Том Харди.

Что касается премьеры юбилейной, 25-й картины о Бонде, то из-за пандемии коронавируса она откладывалась уже дважды. Ожидается, что фильм «Не время умирать» выйдет на мировые экраны 2 апреля 2021 года.

В начале ноября, как писал NEWS.ru, стало известно о смерти первого — и, по мнению многих, эталонного — исполнителя роли Джеймса Бонда, сэра Шона Коннери. Он ушёл из жизни в возрасте 90 лет.